Alineación probable del Sevilla FC frente al CA Osasuna: el momento de resurgir

Al Sevilla Fútbol Club se le acaban las jornadas para demostrar que no está tan hundido como parece. Los hispalenses, que no consiguen romper su racha de partidos sin ganar ni con el regreso de Joaquín Caparrós al banquillo, suman ya cinco duelos consecutivos en los que han sido incapaces de sacar los tres puntos. Consuelo mínimo fue conseguir un empate este pasado fin de semana frente a un Deportivo Alavés que, durante gran parte del encuentro, tuvo contra las cuerdas al conjunto blanquirrojo.

Ni el cambio de sistema ni la apuesta por algunos de los menos habituales le dieron resultados al técnico utrerano, que recupera para esta jornada a un Kike Salas que venía siendo capital durante todo el curso. En el apartado de bajas, además de las ya sabidas de Tanguy Nianzou, Rubén Vargas y Akor Adams, se suma el capitán Nemanja Gudelj. El serbio vio la quinta cartulina amarilla frente al combinado babazorro y no estará disponible para el duelo entre los suyos y Osasuna.

Las fotos del Sevilla FC - Alavés / Antonio Pizarro

Buscando la defensa ideal

Una de las pocas certezas sobre el once de Caparrós es que Orjan Nyland seguirá ocupando la portería del Sevilla Fútbol Club. El noruego es uno de los mejores jugadores de la temporada, al igual que un José Ángel Carmona que continúa firmando su mejor temporada con la elástica del combinado hispalense. Las dudas surgen en el eje de la zaga después de las últimas actuaciones de Loïc Badé y el buen hacer de Ramón Martínez en la última jornada liguera.

Parece imposible que el técnico utrerarno apueste por sentar al central francés para darle su hueco al canterano, aunque nunca hay que elevar nada a definitivo. El que sí saldrá de inicio es Kike Salas, cuyo desempeño este curso está siendo más que notable y lo ha colocado en el punto de mira de varios equipos a nivel internacional. Adrià Pedrosa se mantiene como único lateral izquierdo puro y, pese a que no pasa por su mejor momento, no sería de extrañar que siguiese en el once de gala este jueves frente a Osasuna.

Ramón Martínez, debutante en la Liga como titular, persigue a Kike García. / Antonio Pizarro

Dudas de sistema y jugadores

Caparrós apostó por un 4-4-2 que en ocasiones era un 4-4-1-1, dándole la alternativa a Peque junto a un Isaac Romero que no parece terminar de resurgir. Para el doble pivote es prácticamente fija la continuidad de Lucien Agoumé, que viene siendo uno de los futbolistas más destacados del conjunto blanquirrojo en los últimos partidos. Su acompañante frente al Alavés fue Nemanja Gudelj, que no podrá estar en Pamplona y cuyo sustituto es una incógnita. No habría que descartar a Sambi Lokonga en el centro del campo junto al futbolista francés.

Dodi Lukebakio, que parece ir en caída libre, es uno de los pocos cuya titularidad está asegurada. Chidera Ejuke, por su parte, sigue sin demostrar esa verticalidad que consiguió en los últimos partidos antes de caer lesionado frente al FC Barcelona. Sin embargo, en el Sevilla saben que podría ser vital de cara a un tramo final de temporada que sigue complicándose. Con Isaac Romero cada vez más criticado por la afición, parece que el partido frente a Osasuna se le presenta como una de las últimas oportunidades para meterse en el bolsillo a la parroquia hispalense. Álvaro García Pascual podría tener hueco en el once de gala acompañando al lebrijano, algo que no hizo contra el Alavés al estar sancionado.

Isaac falla un gol clarísimo en el tiempo de prolongación del primer periodo. / Kai Forsterling | Efe

Alineación probable

Nyland; Carmona, Badé, Kike Salas, Pedrosa; Lokonga, Agoumé; Lukebakio, Ejuke; Isaac Romero, García Pascual.