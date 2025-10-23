Alineación probable del Sevilla FC ante la Real Sociedad: obligados a demostrar

Las lesiones han mermado notablemente la columna vertebral del Sevilla Fútbol Club para el partido ante la Real Sociedad. Sin César Azpilicueta ni Batista Mendy, Matías Almeyda deberá alterar su once de gala en un duelo con tanta miga como la visita del RCD Mallorca del pasado fin de semana. Sergio Francisco sabe que gran parte de su continuidad pasa por ganar este viernes al combinado hispalense, que también necesita los puntos para recuperarse anímicamente del varapalo que supuso caer frente al colista, hecho que los privó de continuar una semana más durmiendo en puestos europeos.

El técnico argentino recupera para el choque en Anoeta a Alfon González, que cayó lesionado hace algo más de un mes en Mendizorroza ante el Alavés. Con un tridente ofensivo bastante claro, Almeyda cuenta con el exjugador del Celta de Vigo como un revulsivo de nivel para agitar el encuentro en caso de que sea necesario. Los que tampoco estarán disponibles son Tanguy Nianzou ni Joan Jordán, este último descartado por el propio entrenador sevillista en la rueda de prensa de este jueves. El catalán es el único jugador de la plantilla que no ha entrado en ninguna convocatoria, pues la hernia de la que fue operado en verano lo ha tenido fuera de los terrenos de juego desde entonces.

Isaac, Marcao, al que Almeyda quiere 'recuperar', Carmona, Manu Bueno y Kike Salas. / José Ángel García

Vuelta al origen

Con Odysseas Vlachodimos como portero fijo desde que le arrebató el puesto a Orjan Nyland, parece que el Sevilla Fútbol Club volverá a poner sobre el terreno de juego una defensa de tres. Tras el buen resultado ante el Fútbol Club Barcelona, Matías Almeyda optó por repetir con dos centrales frente al Mallorca, algo que en esta ocasión no salió como esperaba. José Ángel Carmona y Gabriel Suazo apuntan a la titularidad en los carriles. El visueño es uno de los mejores jugadores de la plantilla, mientras que el chileno fue muy criticado por su actuación en la última jornada liguera, perdiendo un balón que terminó en gol rival.

Marcao parece fijo en el eje de la zaga, posiblemente acompañado por Fábio Cardoso y Kike Salas. El canterano sevillista, tras varios partidos fuera de los planes de Almeyda, podría regresar debido a las mencionadas bajas de Azpilicueta y Nianzou, ganándole la partida a un Ramón Martínez que no rindió como se esperaba el pasado fin de semana. En el centro del campo, sin Batista Mendy, Djibril Sow gana enteros para ser la pareja de Lucien Agoumé. Dos jugadores de un perfil poco destructivo serán los encargados de frenar los envites del cuadro realista, que no podrá contar con Kubo para el choque de este mismo viernes.

Alexis Sánchez recorta entre Chavarría y Pathé Ciss. / Rafa Beltrán

Lo que no parece que Matías Almeyda vaya a variar es su tridente ofensivo. Alexis Sánchez, Rubén Vargas e Isaac Romero están funcionando en el equipo más efectivo de LaLiga. Además, el bonaerense cuenta en el banquillo con Alfon, Adnan Januzaj o Akor Adams en caso de que se complique el partido. En el Sevilla Fútbol Club están muy contentos con el rendimiento de sus atacantes, grandes culpables de la situación de tranquilidad que se vive ahora mismo en Nervión. Álex Remiro no se lo pondrá nada fácil a los delanteros blanquirrojos, siendo uno de los grandes artífices de los pocos puntos que ha sacado su equipo.

Alineación probable

Vlachodimos; Carmona, Marcao, Cardoso, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Sow; Vargas, Alexis, Isaac.