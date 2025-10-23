El Sevilla ultima la visita a Anoeta con tres ausencias y un debut que se antoja imposible

Se acaba la semana para un Sevilla Fútbol Club que este viernes tiene una prueba de nivel en el Reale Arena. La visita a la Real Sociedad es otra trampa como el encuentro frente al Mallorca del pasado fin de semana, pues los de Sergio Francisco se encuentran en la parte baja de la tabla y necesitan los puntos para sacar aire e intentar salir de los puestos de descenso. Los de Matías Almeyda quieren resarcirse tras la derrota ante el conjunto bermellón, que supuso un jarro de agua fría tanto para el vestuario como una afición que soñaba con su segunda victoria consecutiva en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El técnico bonaerense ha descartado en rueda de prensa a un Joan Jordán que aún no ha debutado en una convocatoria del cuadro hispalense desde hace más de una temporada. La hernia discal de la que fue intervenido en verano lo ha privado de formar parte de ninguna lista, siendo el único jugador de la plantilla en este aspecto. Los que tampoco estarán al 100% son los lesionados César Azpilicueta, Batista Mendy y Tanguy Nianzou. El central francés, que se dejó ver sobre el césped tocando balón este miércoles, continúa con su recuperación para regresar a las órdenes del argentino. Por su parte, el navarro y el centrocampista se perderán seguro las visitas a la Real, Toledo y Atlético de Madrid, siendo dudas para el encuentro frente a Osasuna que se disputará en Nervión el próximo 8 de noviembre.

Joan Jordán, Rubén Vargas y Alfon, en un entrenamiento del Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

Con las bajas en el centro del campo y la defensa, Matías Almeyda deberá rotar su once de gala habitual para el duelo en el Reale Arena. Kike Salas y Djibril Sow ganan enteros para salir de inicio en un Sevilla Fútbol Club que podría volver a la defensa de cinco en San Sebastián. Lo que parece inamovible es que Rubén Vargas, Alexis Sánchez e Isaac Romero formarán el tridente ofensivo del combinado blanquirrojo. Con el suizo en un estado de forma excelente, las opciones que tenga el cuadro hispalense de salir airoso de Anoeta pasan por seguir acertando de cara a puerta. Akor Adams, Adnan Januzaj o Alfon González, que vuelve tras superar la lesión que lo ha tenido fuera de juego un mes, se antojan importantes para partidos que se atasquen, como el que se puede vivir este viernes a partir de las 21:00.