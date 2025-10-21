Horario y dónde ver el Real Sociedad - Sevilla FC: repetir la machada

El Sevilla Fútbol Club está acostumbrado a los reveses en estos últimos tiempos. Después de dos años de vagar por el desierto, rozando el descenso con la punta de los dedos, el conjunto hispalense parece haber encontrado estabilidad de la mano de un Matías Almeyda al que se le atragantó el compromiso liguero del pasado fin de semana. La visita del colista supuso un jarro de agua fría en un partido que comenzó con victoria gracias a Rubén Vargas, que sigue consolidándose como uno de los referentes ofensivos en Nervión. Los goles de Vedat Muriqi y Mateo Joseph sirvieron para que el RCD Mallorca asaltase un Ramón Sánchez-Pizjuán que verá desde la distancia cómo los suyos se enfrentan a otro de los últimos clasificados de LaLiga.

Este fin de semana, el combinado blanquirrojo visita a la Real Sociedad en un choque marcado por la necesidad de ambos conjuntos por sacar algo positivo. Los txuri urdin no pudieron con el Celta de Vigo, consiguiendo empatar en los últimos compases del choque gracias a un tanto de Carlos Soler. La temporada no está siendo fácil en San Sebastián, y los realistas ocupan la decimoctava posición de LaLiga tras lograr únicamente seis puntos de 27 posibles. Con la continuidad de Sergio Francisco en entredicho, ganar al Sevilla se antoja vital para darle la vuelta a una situación que, por el momento, parece irremediable.

Almeyda, en un gesto habitual durante el Sevilla-Mallorca. / José Manuel Vidal / Efe

Horario del partido

El duelo entre Real Sociedad y Sevilla Fútbol Club se disputará el próximo viernes 24 de octubre en el Reale Arena a partir de las 21:00. A los blanquirrojos no se les suelen dar bien las visitas a a San Sebastián, acumulando un total de 37 derrotas, 21 empates y únicamente nueve victorias en el feudo realista. La última tuvo lugar en el encuentro de la pasada campaña, donde un gol de Chidera Ejuke sirvió para que los pupilos de Xavi García Pimienta sacasen tres puntos de mucho valor, algo que el técnico catalán no volvió a repetir su periplo como sevillista. Un dato que muestra la mejoría histórica de los nervionenses en este siglo XXI es que seis de esas nueve veces en las que el combinado hispalense ha salido airoso del estadio vasco han tenido lugar desde el año 2000 en adelante.

Dónde ver el encuentro

El choque podrá seguirse, además de in situ en el Reale Arena, en la web de Diario de Sevilla y por televisión a través de DAZN. La hinchada sevillista, una vez más, se enfrenta a un encuentro entre semana de los suyos, el quinto en lo que va de temporada, pero el primero lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán. No disputar competición europea ha traído, además de problemas económicos, desventajas de este tipo. Como siempre, los perjudicados son unos aficionados que, en su inmensa mayoría, no podrán acompañar a su equipo al igual que pasará con el duelo del próximo 24 de noviembre ante el Espanyol en Cornellá.