Nueva indignación del Sevilla FC y su afición con LaLiga

Los hinchas del Sevilla Fútbol Club no están muy contentos con los dirigentes de LaLiga. Además de ser Javier Tebas una persona que no genera mucha simpatía en el barrio de Nervión, las decisiones tomadas por al organismo que rige la Primera División española en este arranque de temporada han logrado generar aún más enfado entre la hinchada blanquirroja. Después de vivir dos partidos bajo un sol abrasador en el Ramón Sánchez-Pizjuán, este mismo fin de semana frente al Mallorca y justo antes del parón frente al Fútbol Club Barcelona, se ha dado a conocer que los hispalenses ampliarán su cuota de encuentros en día laborable.

Este mismo lunes, LaLiga publicaba a través de sus canales oficiales el horario definitivo para la decimotercera jornada del campeonato. La sorpresa para el respetable nervionense ha llegado cuando su equipo era, una vez más, el último en esta lista, dando a entender que tendría que jugar otra vez en lunes. El RCDE Stadium de Barcelona será testigo, el próximo lunes 24 de noviembre a partir de las 21:00, del duelo entre pericos y sevillistas, engrosando así el número de participaciones del cuadro hispalense en los duelos intersemanales. De hecho, esta situación ya ocurrió en casa frente a Getafe y Elche, desplegando Biris Norte en ambos partidos sendos tifos protestando en contra de esta decisión.

Las fotos del Sevilla - Elche / Antonio Pizarro

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, y los aficionados del Sevilla Fútbol Club han protestado abiertamente contra lo que califican como "un nuevo atentado contra el fútbol". Jugar los lunes suele suponer un problema para quienes militan en Primera, pero hacerlo además fuera de casa es aún peor, tanto para el equipo como para los propios hinchas que quieran ir a ver el encuentro. Pocos hinchas se pueden permitir perder un lunes, o incluso un viernes, para seguir a los suyos por España, situación de la que se quejan una vez más los nervionenses tras el comunicado de LaLiga.

Perder la plaza en Europa también ha influido en esta toma de decisiones por parte del organismo nacional, pues al no tener compromisos internacionales entre semana, el Sevilla es una suerte de 'equipo comodín' para cuadrar a los que sí pudieran jugar Champions, Europa League o Conference. Todo parece quedar en manos de los hispalenses para acabar con esta situación, ya sea regresando a la zona noble de la clasificación y, con ello, a las competiciones continentales o quejándose ante la institución que encabeza Javier Tebas y con la que el sevillismo cada vez tiene menos paciencia.