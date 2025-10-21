Almeyda recupera a un futbolista, pero suma una baja más a las de Azpilicueta y Mendy

Con el inicio de una nueva semana, el Sevilla Fútbol Club tiene por delante la oportunidad de resarcirse tras la derrota frente al Mallorca. Los de Matías Almeyda saben que ganar al cuadro bermellón era importante para afianzar su buen momento de forma, aunque la remontada sufrida en el Ramón Sánchez-Pizjuán fue un varapalo que ya no tiene solución. La visita a la Real Sociedad de este viernes se presenta como una ocasión propicia para mantener la buena racha lejos de casa ante un rival que pasa por un momento delicado y, además, también viene de perder en esta última jornada. Sin embargo, como ya se demostró frente al conjunto insular, los equipos heridos son peligrosos y el combinado hispalense deberá dar todo lo que tenga para salir airoso del Reale Arena.

Lo único que el Sevilla ha podido celebrar en estos últimos días es el regreso de Alfon González junto a sus compañeros. El extremo, que cayó lesionado durante el choque entre los blanquirrojos y el Deportivo Alavés en Mendizorroza, se incorporó el lunes al grupo y podría volver a la convocatoria del bonaerense más de un mes después. La falta de efectivos provocada por las lesiones que cambiará el esquema de Almeyda podría ayudar a que el exfutbolista del Celta de Vigo partiese como titular en un choque donde ambos equipos necesitan los tres puntos para sus respectivos objetivos: los sevillistas para recuperar sensaciones y mantenerse en la zona cómoda de la tabla y los txuri urdin para empezar a poner tierra de por medio con un descenso que este año parece estar muy reñido.

Agoumé se ejercita entre Peque, Joan Jordán y Januzaj. / Juan Carlos Vázquez

El apartado de bajas del Sevilla Fútbol Club ha sumado una nueva incorporación en este arranque de semana que deja aún más en jaque el centro del campo nervionense. Joan Jordán, que aún no ha debutado a las órdenes de Matías Almeyda debido a esa hernia discal de la que fue intervenido este mismo verano, no ha estado presente en las sesiones de lunes y martes. Tras quedar fuera de la convocatoria del pasado sábado, todo parecía indicar que el mediocentro catalán había recaído de su lesión, aunque desde la entidad hispalense aseguran que su ausencia se debe a otros motivos que nada tienen que ver con ella.

Tanguy Nianzou, César Azpilicueta y Batista Mendy completan la lista de la enfermería sevillista. El primero, cuyo regreso estaba planeado para la semana pasada, sigue fuera después de caer lesionado frente al Villarreal, un encuentro que los nervionenses perdieron en los últimos compases. En cuanto a los otros dos, se espera que regresen dentro de unas dos o tres semanas, perdiéndose de forma segura los partidos ligueros ante Real Sociedad y Atlético de Madrid, además del debut de Matías Almeyda en Copa del Rey contra el Toledo.