La derrota frente al Mallorca no ha borrado la sonrisa a la plantilla del Sevilla Fútbol Club. Los pupilos de Matías Almeyda saben la importancia que tendría sacar un buen resultado de su visita a la Real Sociedad, por lo que quieren mantener los ánimos tras un resultado adverso. El buen ambiente que se vive en la Ciudad Deportiva lleva de la mano una pizca de guasa, que en esta ocasión le ha tocado aguantar a Rubén Vargas tras ser el último en llegar el inicio del entrenamiento.