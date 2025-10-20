El Barcelona debe pagar casi 25 millones de euros en un "corto plazo" al Sevilla

La economía del Sevilla Fútbol Club es un problema desde hace tiempo. Tras haber instaurado el campamento base en la UEFA Champions League, los hispalenses han caído en picado desde el comienzo de la temporada 2022/2023, que terminó con la consecución de la Europa League en Budapest ante la AS Roma. Pese a su buen hacer durante tres campañas al frente del banquillo nervionense, la continuidad de Julen Lopetegui terminó siendo un problema para un equipo que ha vivido en una inestabilidad constante desde entonces, con varios cambios de entrenador que, de momento, parecen haber terminado con la llegada de Matías Almeyda.

Caer de la zona noble de la clasificación ha generado una serie de problemas a un Sevilla que, por ejemplo, se está abonando a los partidos entre semana. Este mismo lunes se daba a conocer que los blanquirrojos jugarán el 24 de noviembre, lunes, en el RCDE Stadium frente al Espanyol, siendo este el sexto encuentro que los hispalenses disputarán en día laboral, el segundo lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras un año en el que el límite salarial de la entidad nervionense ha sido de lo más sonado en España, el menor de la Primera y la Segunda División, la situación parece haber dado un vuelco con la llegada de Antonio Cordón. El flamante director deportivo sevillista ha reforzado la plantilla para cambiar la dinámica de un equipo cuya economía deberá mejorar en un "corto plazo".

Presentación de Antonio Cordón junto al presidente Del Nido Carrasco / José Ángel García

Este pasado domingo, el Fútbol Club Barcelona celebró su Asamblea de Socios anual, en la que se aprobaron las cuentas del último ejercicio. No es desconocida la deuda del combinado blaugrana con multitud de clubes, situación propiciada por sus fichajes estratosféricos y las palancas que han permitido acometer incorporaciones multimillonarias. Según el documento ofrecido por el conjunto culé, en un "corto plazo" deberán pagar 140.622.000 euros a un total de 24 equipos confirmados, sin saber cuántos abarca la categoría "Otros". El segundo apartado, que son las deudas a "largo plazo" suponen más de 18 millones, contraídas con el RB Leipzig por Dani Olmo, el CPF África Foot por Ibrahim Diarra, la AD Alcorcón por Jorge Cuenca y más de 2,5 millones de euros en otros. Sin embargo, hay un nombre en esta lista que repercute directamente en el Sevilla Fútbol Club.

Jules Koundé dio el salto a la fama de la mano del conjunto hispalense en verano de 2019. El zaguero galo, que estaba cuajando actuaciones de un altísimo nivel en el Girondins de Burdeos pese a su juventud, firmó por la entidad nervionense a cambio de unos 35 millones de euros en un año marcado por la reestructuración de la mano de Monchi y Julen Lopetegui. Ningún sevillista olvida aquel rombo que formaba junto a Diego Carlos, Yassine Bono y Fernando Reges, algo que duró bastante poco debido a las salidas de ambos defensores. En el caso del francés, puso rumbo al Barcelona a cambio de unos 50 'kilos', cantidad que aún no está pagada en su totalidad. Según el documento emitido por la entidad blaugrana, aún restan por pagar 24.524.000 euros de ese traspaso, una suma que sería un alivio importante para las arcas del Sevilla.