Alineación probable del Sevilla FC para recibir al Athletic Club: Dudas con Batista Mendy e Isaac Romero

Luis Aragonés hizo famosa una de las frases célebres más simples del fútbol, que se ha convertido en una especie de mantra para muchos entrenadores desde entonces: "Ganar y ganar y volver a ganar". Este fin de semana, el Sevilla Fútbol Club deberá aplicarse aquellas palabras del Sabio de Hortaleza ante un Athletic Club que pasa por una mala racha en LaLiga, pero que viene de dar la sorpresa en la UEFA Champions League frente a la Atalanta. Los de Ernesto Valverde llegan al Ramón Sánchez-Pizjuán con la necesidad de sacar tres puntos para no alejarse demasiado de la séptima plaza, pero conscientes de lo importante que sería pasar a la siguiente fase del campeonato continental.

Por su parte, Matías Almeyda afronta este partido con la necesidad de ganar y hacer bueno el punto obtenido el pasado lunes en el Martínez Valero. El técnico bonaerense no podrá contar con los lesionados César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Marcao, Alexis Sánchez, Adnan Januzaj ni Rubén Vargas, lo que complica bastante la formación de su once inicial. A estas bajas hay que sumar la del sancionado Batista Mendy, que vio la quinta amarilla frente al Elche, y la de Alfon González quien, pese a ejercitarse junto al grupo en la sesión matutina de este viernes, no entrará en la convocatoria del argentino.

Las fotos del Elche-Sevilla / Francisco Macía | Europa Press

Isaac Romero y Akor Adams, pareja ofensiva

Tras ver cómo ha actuado Matías Almeyda en sus últimos encuentros, parece poco probable que varíe su esquema inicial. Odysseas Vlachodimos en portería y una defensa conformada por Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, Kike Salas, Nemanja Gudelj y Oso se antoja lo lógico después de ver al Sevilla Fútbol Club desde que comenzara 2026. La ausencia del mencionado Mendy en el centro del campo invita a pensar que Djibril Sow acompañará a Lucien Agoumé en el centro del campo para tratar de dominar una de las partes más importantes del choque que se disputará este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Con el suizo en el doble pivote, todo hace pensar que Peque Fernández será el mediapunta elegido por el técnico bonaerense para acompañar en la zona ofensiva a Isaac Romero y Akor Adams. El regreso del nigeriano se fraguó con un doblete en el Martínez Valero que sirvió al Sevilla para sacar un empate que podría llegar a ser muy valioso a final de temporada. Unir a los delanteros puede ser una buena solución de cara a esta segunda mitad de curso, buscando un rendimiento ofensivo que sirva para mantener la categoría de forma holgada.

Kike Salas encabeza sonriente un grupo con Isaac y Agoumé este jueves. / JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Alineación probable del Sevilla FC

Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj, Kike Salas, Oso; Agoumé, Sow, Peque; Akor Adams, Isaac Romero.