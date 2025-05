Alineación probable del Sevilla FC para recibir a la UD Las Palmas: toca otro experimento

Ahora sí que se acaba el tiempo. El Sevilla Fútbol Club, inmerso en un clima de crispación como hace tiempo que no se vivía, se juega gran parte de la temporada el próximo martes a partir de las 21:30. Los pupilos de Joaquín Caparrós, que aún no ha ganado en su regreso al conjunto hispalense, reciben a una Unión Deportiva Las Palmas que se la juega aún más en un Ramón Sánchez-Pizjuán donde no ganan en Primera División desde hace 45 años. Sin embargo, aquí no sirve de nada la estadística. Las sensaciones del combinado blanquirrojo son paupérrimas durante el último tramo de un curso que se está haciendo cada vez más largo.

Después de ocho jornadas consecutivas sin conseguir una victoria, al conjunto nervionense no sólo se le echa el tiempo encima, sino una afición harta de lo malos resultados y un Consejo de Administración que no para de granjear enemigos. El asalto a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios no es sino una muestra más del mal momento que atraviesa la entidad, y la tensión hará que a más de uno le tiemblen las piernas al pisar el césped de un estadio en el que los locales no ganan desde el pasado 14 de diciembre.

Nyland, protagonista en el Sevilla-Athletic al parar un penalti. / Antonio Pizarro

Cerrar la sangría defensiva

El Sevilla Fútbol Club no deja su portería a cero desde el último encuentro en el que consiguió la victoria, el 0-1 en el Reale Arena frente a la Real Sociedad. Pese a que la defensa se antoja como lo único inamovible en el once de Joaquín Caparrós, que no ha encontrado su alineación tipo para salir airoso de un encuentro, el mal rendimiento de jugadores como Orjan Nyland, Adriá Pedrosa o Loïc Badé en los últimos partidos no invita a ser optimistas para el choque de este martes.

Los tres futbolistas apuntan a la titularidad, aunque el francés es duda debido a ese golpe en el ojo que sufrió contra el Celta de Vigo, en una defensa a la que volverá José Ángel Carmona tras cumplir sanción la pasada jornada y completará un Kike Salas que se encuentra en un estado de forma envidiable. El zaguero de Morón de la Frontera es de lo poco potable en los últimos encuentros del Sevilla Fútbol Club, anotando incluso dos goles en sus dos últimos partidos.

Juanlu, García Pascual y Kike Salas, cariacontecidos tras la derrota en Balaídos. / Lavandeira Jr.

Un mínimo de equilibrio

Los constantes cambios de Joaquín Caparrós en las alineaciones iniciales tampoco consiguen dar al equipo ese punto de temple que necesita, especialmente en la zona del centro del campo. Lucien Agoumé, Suso y Peque se antojan como tres jugadores que podrían partir de inicio ante la Unión Deportiva Las Palmas. El regreso de Djibril Sow y Albert Sambi Lokonga a los entrenamientos invita a pensar que el técnico utrerano podría buscar nuevas alternativas en la sala de máquinas, aunque se antoja difícil pensar que el belga pudiera partir desde el principio.

El ataque, con la baja de Isaac Romero tras ver la quinta cartulina amarilla en Balaídos, no parece que vaya a distar mucho de lo que se vio contra el Leganés. Al ya mencionado Suso hay que sumar la presencia de un Dodi Lukebakio al que le puede la desesperación y un Álvaro García Pascual que no termina de romper. La zona ofensiva es uno de los grandes debe de la dirección deportiva de Víctor Orta, cuyo rendimiento sigue cuestionado por la afición hispalense al no ver soluciones a sus constantes problemas.

Carlos Domínguez empuja hacia fuera a Lukébakio. / Lavandeira Jr.

Alineación probable del Sevilla FC

Nyland; Carmona, Badé, Kike Salas, Pedrosa; Sow, Agoumé, Peque; Suso, Lukebakio, García Pascual.