Almeyda: "No compito con los entrenadores y menos con el Cholo"

Matías Almeyda se prepara para un partido grande en el estadio Metropolitano con el recuerdo, lógico, del 4-1 al Barcelona hace tres jornadas. Ésa es la referencia y no los dos partidos del Sevilla ante Mallorca y Real Sociedad, en los que el equipo del argentino dio claramente un paso atrás por culpa de los errores individuales.

Su amistad con Simeone y la ilusión de ganar al Atlético en su campo 17 años después de la última vez… centraron una rueda de prensa que también tuvo un recuehrdo especial para Diego Armando Maradona, al que añoró este jueves que hubiera cumplido 65 años.

¿Un partido especial por enfrentarse al Cholo? “No jugamos nosotros, ya dejamos de jugar. No entro en esa competencia. El Cholo sabe el aprecio que le tengo. Me parece una gran persona y un gran entrenador. Trataremos de hacer lo que hace 17 años no se hace. Hace ese tiempo que el Sevilla no gana allí. Es un lindo reto, sabiendo a quién nos enfrentamos, el rival que es con sus características y con un excelentísimo entrenador. Pero no compito con los entrenadores. Aparte lo quiero al Cholo y con el que menos competiría sería con él”, explicaba al inicio de su comparecencia.

“Son los mejores partidos para jugar. Yo me pongo en el papel del futbolista y diría: ‘estoy esperando sólo estos partidos que son los que se ven en todo el mundo’. Un gran club, con un gran entrenador, con el entrenador con más regulardiad, con más tiempo en un equipo… hay campeones del mundo en ese equipo. Me quiero medir contra ese equipo”, agregaba el argentino, que seguía explicando su relación con Simeone, con el que no ha hablado recientemente, pero sí hace unos meses: “Hablé cuando llegué acá, había hablado también un tiempito antes por otros motivos. Le dije entonces que tenía ganas de entrenar en España y me dijo ‘tranquilo, que se va a dar’. Lo respeto y lo conozco. Ahora no… Conviví con él 8 años dentro de una misma habitación en la selección argentina. Lo conozco bien, lo respeto y lo quiero. Hace 12 años que dirige el Atlético. Lo que sabía que hacía ya no lo hace más. El ha cambiado cosas. Qué sé yo… Jugamos juntos, ganamos un Scudetto juntos, sufrimos, lloramos, nos reímos. Aparte un gran amigo es Nelson Vivas, que también está ahí…”.

El 4-1 al Barça. ¿Una visión errónea? “En el interior no. ¿Cuántos años hacía que no se le ganaba al Barça? Es normal, nos entusiasmamos. El hablar y la ilusión son gratis. Todos tenemos ilusiones. Los hechos hablan por sí solos. ¿Tanto tiempo? Nosotros vamos incorporando nuestras cositas e incorporando nuestras herramientas. No viví de eso porque no hablé. Estaba muy feliz interiormente, luego muy triste por perder los dos partidos siguientes. No me mueve el comentario, tampoco me ilusiono. Yo sé lo que tenemos y cómo estamos. Se lo digo otra vez más, soy consciente de cómo arrancamos la pretemporada, de cómo arrancamos el torneo y sé hasta dónde podemos llegar”.

Pasión por Maradona. “Fue el mejor, aparte porque lo conocí como persona. Conocía a todos los futbolistas. Estabas en un aeropuerto y pasaba un jugador de la Tercera División y sabía el nombre. Siempre se han agarrado de la malo y de lo bueno de Diego. ¿Quién sabe todos los nombres? Nunca echó a un entrenador. Lo amo. Yo hablo de Maradona y se me pone… Era la luz de nuestro futbol. era la inspiración de todos los futbolistas argentino y muchos del mundo. Se fue rápido lamentablemente. Fue el mejor y no va a haber otro. Hoy hay un muchacho que sí, que rompe récords, que va a 38.000 kilómetros por… Maradona era único. antiguamente se vendía la tortilla y te la daban con un papel de aluminio. La gente a veces, en vez de darme con la carpeta como me quiso dar el señor del otro día te tiraba la bolita esa de papel y él era el único que hacía esto, pon y te la devolvía de taco. Era lindo verlo. Era futbol en su pureza, hasta en su error era el fútbol sin llevarlo a una actuación. A veces estaba gordo, a veces estaba flaco… Se extraña, si no esto es muy aburrido. Él le daba ese toquecito de lo que nadie quería hablar”.