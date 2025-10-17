Almeyda: "Ojalá ganemos siempre y quedemos llenos de azúcar"

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, no le teme al azúcar. El argentino tiene arte para usar la metáfora de Caparrós sobre el exceso de halagos en las victorias y volverla de su lado. Está claro que el triunfo sonado ante el Barcelona (4-1) está ahí, pero la gestión de las emociones es algo que dice tener controlada el técnico sevillista.

"Ojala que ganemos siempre y quedemos llenos de azúcar. No hay que tener temor al triunfo porque en realidad trabajamos para el triunfo. Hay que tener estabilidad emocional independientemente del resultado. Ustedes me conocen, yo no me subo a ningun carro... tampoco me bajo. Busco mi equilibrio", explicaba un Almeyda que no saca pecho: "Soy uno de los pocos entrenadores del mundo que después de ganarle al Barcelona no dio una nota (entrevista). No hablé con nadie. Estamos buscando un camino de construir una identidad propia. Tenemos que saber que es un partido, que en realidad son tres puntos y nada más".

"Todos los triunfos traen felicidad. El último trajo mucha felicidad por muchos motivos, por el rival, porque hacía tiempo que no ganábamos de local, porque jugamos bien al fútbol e hicimos las cosas bien... pero seguimos en nuestro proceso y no nos podemos detener. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos", insistó el entrenador.

Y Almeyda avisó de la realidad pese a que viene el colista al Sánchez-Pizjuán. "Los partidos todos los hemos jugado de manera diferente. No veo una diferencia grande entre el Mallorca y nosotros. Estamos iguales, muy parecidos. Hemos conseguido algunos puntos más que ellos, pero quien piense que estamos mejor está equivocado", advierte.

"Veo a los jugadores con los pies en la tierra"

El entrenador está contento porque ve compromiso en el grupo y capacidad para ver la realidad tal como es. "Las cosas en el fútbol no se construyen de un día para otro, se construyen en grupo. Los jugadores son protagonistas. Los veo bien, con los pies sobre la tierra. No se quedó con un triunfo al Barcelona y es un triunfo que se debía festejar. Hacía 10 años que no sucedía. Había que celebrarlo porque parecía que la goleada iba a ser al revés, pero celebrar en su justa medida", acalaró.

Almeyda se refirió también al paso al frente de Carmona y fue preguntado por Juanlu, que deberá esperar su momento y a quien no ve en el centro del campo:

"Sigue siendo importante, esto es largo y vamos a necesitar de todos. No lo veo en la mitad de la cancha. Él ha jugado por derecha y las características de nuestro juego requiere otras virtudes en el medio"

Joan Jordán. "Su caso es diferente a los de Januzaj o Marcao. En su anterior equipo (el Alavés), donde lo hizo bien, Jugaba todos los partidos, pero entrenaba poco por la lesión. Viene de un proceso de mucho tiempo. Esta semana es la primera que entrenó con el grupo. Trato a todos por igual. Si supera a sus compañeros jugará si no, no jugará. Ése es el mayor respeto que le puedo tener a un jugador".