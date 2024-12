Álvaro Fernández rompe la mala racha del Sevilla con los penaltis

Fin al maleficio desde los once metros. Álvaro Fernández rompió anoche en la Copa del Rey frente al Olot una importante racha negativa, tanto personal como del Sevilla. El portero de Arnedo se ha convertido en el primer guardameta que detiene un penalti desde la marcha de Yassine Bono a los once metros. Ni Marko Dmitrovic, durante la pasada campaña, ni Orjan Nyland habían sido capaces de evitar un tanto desde los once metros. Ha sido finalmente Ferllo, como es apodado Álvaro Fernández, el que a la tercera, después de encajar en LaLiga frente a la Real Sociedad y ante el Leganés, ha puesto fin a la este 'maleficio' desde la salida del marroquí a Al-Hilal.

La paupérrima racha del Sevilla en los once metros

Once de once hasta el encuentro con el Olot. Ha sido el paupérrimo dato que ha ido agrandando el Sevilla en las últimas dos temporadas. Desde la temporada 2022-23, Marko Dmitrovic, en los partidos que disputó hasta que Nyland le arrebató la titularidad, encajó tres tantos. Dos ante el Getafe en el Sánchez-Pizjuán, con goles de Mayoral y Greenwood, y otro en Champions League frente al Lens. Pero es que Nyland ha demostrado que uno de sus talones de aquiles son los penaltis. De hecho, no detiene uno desde que firmó con el Aston Villa en Segunda División, allá por la temporada 2018-19. Desde la pasada temporada ha tenido hasta seis ocasiones, pero en ninguna ha podido ponerle remedio. Isco, Lewandowski, Luuk de Jong en Champions League o André Silva han sido varios de los que le han convertido.

Álvaro Fernández puso fin a la 'maldición'

El final ha llegado a la tercera de Álvaro Fernández con el Sevilla. Después de un inexistente penalti de Agoumé al Olot que vio Cuadra Fernández, el portero de La Rioja tuvo que hacer frente a Chema Moreno, delantero del equipo catalán. Se lanzó a su izquierda adivinando el lado y evitando que el curso del encuentro se le pusiese en contra el Sevilla. Tras el partido, Álvaro Fernández reconoció que había estudiado a los lanzadores del Olot junto a Nacho Torres, entrenador de porteros del primer equipo: “Algo sí que habíamos visto. Al final, aunque no es un equipo de nuestra liga, sí que junto con Nacho (Torres) habíamos visto penaltis de sus lanzadores. Había visto que el anterior penalti lo había tirado abierto también, es verdad que luego me ha ayudado a ver cómo ha cogido en la carrera y he intuido bien ese lado. Lo he parado, que era necesario para que nos adelantemos en el marcador, y eso es verdad que nos ha dado aire para estar en el partido y para luego ponernos por delante”, aseguró el de Arnedo.

Nyland se ajusta los guantes con la ayuda de Álvaro Fernández. / Antonio Pizarro

Un cuenta con el club... y particular de Álvaro Fernández

El caso es que Álvaro Fernández también tenía los penaltis como una asignatura pendiente con esta faceta. Había encajado doce de los últimos doce penaltis de su carrera deportiva entre Huesca, la sub 21 española, Brentford y Sevilla. Un dato escalofriante al que, por fin, le ha puesto remedio. Casi cinco años sin detener una pena máxima con bastantes ocasiones para ponerle fin. Después de no poder detener los dos que había encajado en Nervión, contra la Real Sociedad y el Leganés, ha podido quitarse esa espina en la Copa del Rey en un momento clave para el Sevilla.

La defensa de García Pimienta

Álvaro Fernández vive un momento dulce de su carrera deportiva. En su regreso a la élite del fútbol, y con protagonismo debido a la lesión de Nyland, el Arnedo ha comenzado a recibir el reconocimiento, tanto de club como de aficionados del Sevilla que tanto anhelaba en sus últimos clubes. Su propio entrenador, García Pimienta, le defendió por el gol que recibió ante Osasuna: “En la jugada del gol parece una cosa pero la ves repetida y creo que Álvaro estuvo bien. Era un balón difícil de parar y Álvaro en líneas generales lo está haciendo muy bien. De cara al partido del fin de semana es una gran noticia que Nyland esté con el grupo. Pero jugará el que yo considere oportuno. Nadie va a jugar por decreto, sin el que consideremos que esté en mejor estado de forma y así seguirá sucediendo”, aseguró el entrenador del Sevilla.