El análisis de la temporada del Sevilla, los jugadores uno a uno

La temporada de la tercera clasificación para la Liga de Campeones de forma consecutiva por la vía liguera, la del récord de empates, 16, y también de menos derrotas, 4, en la historia del Sevilla en la Liga, estuvo salpicada por las bajas, los positivos en Covid, el debate continuo sobre el sistema de juego, sobre todo en la parte ofensiva...

La irregularidad del rendimiento en piezas clave también influyó. Koundé, por ejemplo, empezó como tocado por la oferta del Chelsea, pero terminó liderando la supervivencia del grupo entre tanto inconveniente junto a Bono, el merecidísimo Zamora, y Diego Carlos, en su mejor temporada pese a los cantos de sirena de Inglaterra. Y no debe obviarse que la planificación tuvo lagunas que se reflejaron en el rendimiento de los futbolistas y del equipo.

Bono Se ganó por sí mismo el Zamora: Posiblemente el mejor futbolista por rendimiento y regularidad, dando puntos y contribuyendo decisivamente a que el Sevilla fuera el menos goleado de la Liga.

Dmitrovic Una garantía como suplente de lujo: Apenas jugó seis partidos de Liga, y eso que Bono estuvo un mes en África, pero siempre transmitió seguridad, sobre todo por alto, y una sana competitividad.

Jesús Navas La temporada con menos presencia: La edad no perdona, aun con su físico privilegiado, y su lesión muscular se alargó más de la cuenta; a su regreso, ya no fue el mismo y necesitará reposo para volver a ser el de siempre.

Montiel Una promesa que se fue diluyendo: Tardó en darle relevos de nivel a Jesús Navas, pero cuando lo hizo prometió soltura en ataque, que luego perdió al son del bajón del equipo, como contagiado de la falta de confianza.

Koundé De la reticencia al habitual liderazgo: No encajó muy bien del todo que se frustrara su traspaso al Chelsea, pero tras ese inicio reticente, con dos expulsiones tontas, empujó de veras cuando vio que el equipo necesitaba su liderazgo.

Diego Carlos Madurez en su mejor temporada: Al contrario que Koundé, y cuando había dudas sobre su compromiso, siempre estuvo, con firmeza, seguridad, determinación en la marca y en los cruces, y dando juego en largo.

Rekik Inoportuna lesión, un seguro siempre: Su crecimiento en su segundo año ha sido notabilísimo, pese a una inoportuna lesión que privó al equipo de su oficio, su versatilidad, su seguridad y su confianza. Un claro valor de futuro.

Acuña El compromiso y la fuerza por bandera: Les lesiones, que siempre ha sufrido, sí afectaron a su rendimiento esta temporada, en la que confirmó su enorme valor en defensa y en ataque. Nunca se mide aunque su cuerpo no pueda.

Augustinsson De yerros aislados a la desconfianza: Le costó adaptarse, tenía por delante a Acuña y quedó retratado con errores puntuales, alguno indirecto como el pisotón de Bebé... Y perdió toda la confianza hasta ser un flan.

Gudelj Se ganó el favor de técnico y grada: Su segundo año despertó muchas dudas, que ha despejado en una temporada tan compleja en la que siempre se ofreció y rindió, como central o medio: un hombre de club a valorar.

Fernando Es dramático que sea imprescindible: Que con 34 años, en una posición como la de medio defensivo, sea imprescindible ha sido el mayor drama del Sevilla esta temporada. Difícil sustituir su lectura del fútbol en el campo.

Rakitic Sin ritmo, su puesto es arriba: Se le notaron los 34 años y le faltó ritmo en más de una cita clave, sobre todo cuando tuvo que retrasar su posición. Aun así, 47 partidos, 7 goles y 7 asistencias. Su puesto debe ser el 10.

Joan Jordán Transmitió su gris regularidad: Es una de las piezas claves del Sevilla, para lo bueno y también para lo malo. En su tercera temporada pareció tocar su techo, pero siempre estuvo y debió cubrir también la baja de Fernando.

Delaney No es un 6 y se notó bastante: Llegó con la vitola de medio físico y técnico, pero no es un pivote de posición y ahí, cuando hubo de sustituir a Fernando, se le vieron las sombras. También luces y goles importantes.

Óliver Torres Tan guadianesco como distinto: En su tercer año tampoco agarró el puesto de titular, bien por el sistema, bien por su falta de consistencia y regularidad; pero aun siendo guadianesco, ofreció algo distinto: vías por dentro.

Papu Gómez Visión para abrir vías verticales: Tuvo lesiones menores en dos fases y se notó más su ausencia que su presencia. Ve espacios que pocos ven y sacó las castañas del fuego: 6 goles y 3 asistencias en 40 citas.

Suso Una baja con mucha influencia: Pese a que la baja de Fernando quedó señalada como clave, la de Suso pasó más desapercibida cuando era el hombre que más desatascaba en la fase ofensiva. Mala suerte.

Lamela De la ilusión al infortunio: Su irrupción en el Sevilla fue más que prometedora, con goles clave e influencia en el juego. Se recuperó de su lesión traumática, y ahí le faltaron determinación y fuerza para romper.

Tecatito Desparpajo, hasta que se contagió: Empezó prometiendo más de lo que terminaría haciendo, pues ofreció desborde, regate y verticalidad donde había excesiva horizontalidad, pero terminó como contagiándose.

Ocampos Mejores números que sensaciones: Tardó en marcar y eso lo ofuscó y no volvió a encontrar el juego de desborde y pegada de sus primeros años, incómodo en la izquierda y con el juego al pie. Hizo 6 goles y 4 asistencias.

Munir Gran rematador sin sitio en el once: Es claramente un segundo delantero, por su capacidad de sorprender y rematar llegando, algo que hace mejor que nadie en la plantilla, pero Lopetegui no le encuentra sitio en su esquema.

Martial Cara e infortunada apuesta invernal: Levantó tanta expectación que era difícil que la satisficiera, menos por su perfil en el esquema de Lopetegui. Las lesiones musculares por el déficit que traía y cierta apatía hicieron el resto.

Rafa Mir El inesperado máximo goleador: Pese a no contar con la vitola de titular, salvo cuando faltó En-Nesyri, marcó 13 goles, 10 en Liga, y ofreció maneras para creer en su crecimiento, aun sin tener juego de espalda.

En-Nesyri Un gol clave y un problema de fondo: Extraña temporada para el máximo goleador de la anterior temporada: una extraña lesión muscular, la Copa de África... y sus problemas para adaptarse al sistema, al ser un jugador de ir al espacio.

Iván Romero El canterano que más jugó: No es el futbolista de más calidad el Sevilla Atlético, pero por su capacidad de trabajo y presión fue el que más usó Lopetegui. Delantero para jugar acompañado, puso ganas.

Javi Díaz No pudo jugar el partido que debió: El tercer portero de la plantilla, con dorsal del filial, apenas tuvo una aparición, en Mestalla, donde cumplió con su oficio. Pero no pudo jugar el partido que sí hizo falta, en la Copa: por edad ya no podía jugarla.

Óscar Rodríguez Una temporada casi en blanco: Por su estilo de juego, un mediapunta con gol a media distancia, nunca se adaptó al esquema de Lopetegui y tampoco hizo mucho por agarrar la camiseta. En el Getafe tampoco marcó.

Idrissi Muchas ganas con poca fuerza: Su situación en el Sevilla, donde sus ganas no le daban para romper como extremo ni para llegar de verdad, invitó a una cesión en la que al menos ayudó a salvarse al Cádiz.

Pedro Ortiz Su grave lesión también influyó: No fue casualidad que Lopetegui lo hiciera debutar en el primer partido liguero, pues tenía mucha confianza en sus prestaciones como medio centro defensivo. Su lesión también pesó.

José Ángel Carmona Dos apariciones contrapuestas: Es uno de los defensores más prometedores de la cantera y Lopetegui le dio la oportunidad en Vallecas, donde irrumpió en positivo; la cruz fue en Londres, tuvo que salir en pleno caos.

Estadísticas más destacadas de la Liga

Minutos jugados

Diego Carlos: 2.959 Bono: 2.790 Koundé: 2.737 Joan Jordán: 2.528 Acuña: 2.264

Máximos goleadores

Rafa Mir: 10 Ocampos: 6 Papu Gómez: 6 En-Nesyri: 5 Lamela: 5

Tarjetas amarillas

Acuña: 10 Joan Jordán: 9 Ocampos: 7 Montiel: 7 Rafa Mir: 6

Asistencias de gol

Rakitic: 6 Ocampos: 4 Tecatito: 4 Jesús Navas: 3 Acuña/Óliver Torres: 3

Pases completados