Rafa Mir y En-Nesyri, dos formas muy diferentes de definir

Despedida sevillista con un triunfo para dejar un buen sabor de boca en el último partido de la temporada. La escuadra de Julen Lopetegui acaba en la cuarta posición, con 70 puntos y sólo cuatro derrotas en todo el campeonato, lo que le da un notable alto al curso liguero, que otra cuestión es lo referente a los torneos paralelos como la Champions, la Europa League y la Copa del Rey con la eliminación ante el Betis.

Rafa Mir | Con esa definición sí se puede esperar un crecimiento elevado

La ejecución del delantero de Cartagena en el gol que le dio el último triunfo de la temporada al Sevilla fue digna de los delanteros buenos. Acudió a recibir de espalda el pase apurado de Jesús Navas para salir de la presión, la tocó a la primera con precisión hacia Lamela y arrancó con zancada y velocidad al espacio que abría la adelantada defensa. Encima se plantó rápido delante de Unai Simón y definió con clase y al hueco que dejaba el guardameta internacional. Un gol para esperar cosas mejores.

En-Nesyri | En una de esas fases en las que está peleado con el balón

No se le puede negar al delantero marroquí su deseo de colaborar con el buen funcionamiento de todo el equipo. Pelea, se desmarca, ofrece líneas de pases y ayuda siempre para incomodar a los defensas rivales, pero está en una de esas fases en las que parece peleado con el balón en los toques. En la primera oportunidad le metió el pie muy abajo y lo mandó a las nubes cuando Tecatito le dio el balón perfecto; en la segunda se escoró hacia su pie derecho y tampoco fue capaz de marcar.

Koundé | Uno de esos jugadores que se quedan en la retina

Probablemente fuera el último partido del defensa central francés con la camiseta del Sevilla, pues lo más normal es que dé el salto que se merece por su calidad y también para equilibrar las cuentas del club, pero siempre quedará en la memoria de los buenos aficionados al fútbol por su calidad y por manera de interpretar el juego desde atrás.

Dmitrovic | Tenía una papeleta y la sacó con notable alto

A pesar de no ser un partido de alto voltaje por haber alcanzado ya el Sevilla su clasificación para la Liga de Campeones, la papeleta para Dmitrovic no era sencilla, sobre todo si el Atlético no se hubiera puesto con los dos goles a su favor. El serbio, como casi siempre que ha jugado, volvió a rendir en un nivel de notable alto.