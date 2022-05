Lopetegui: "Me reúno cada semana para mejorar cada situación, no es nuevo"

Julen Lopetegui ha vuelto a dar por sabida su continuidad después de mostrarse orgulloso del éxito del equipo y de la ayuda de la afición en un año muy complejo, el que más en sus tres temporadas, según ha dicho. No ha realizado una afirmación taxativa, aunque sí ha rechazado que vaya a tener una reunión específica para tratar el asunto.

La pregunta está en la calle, ¿va a cumplir su contrato Lopetegui?, se le preguntaba en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán a Lopetegui, que reiteraba su respuesta de la previa. "Pero ya hemos contestado muchas veces a eso, no podemos estar constantemente a eso y no hay día que no se pregunte. Han hablado en el club, he hablado yo muchas veces y no hay nada nuevo que decir. Ya está contestado ese aspecto".

Ante la posibilidad de una reunión con Monchi para valorar todo el asunto, la necesaria renovación del proyecto y un intercambio de opiniones, dijo: "Yo me reúno y me siento con mi club permanentemente, no especialmente, estamos conectados permanentemente, todas las semanas, no ahora. Y siempre que nos reunimos tratamos de buscar qué podemos hacer para mejorar cada situación, eso no es nuevo".

"Arriba se vive con más nervios, con la impotencia de no estar contacto con los protagonistas, tratando de ayudar en el descanso e intentar lo que puedas hacer, aunque dirigir desde la distancia es complicado. Los nervios están menos calmados cuando estás arriba, esa es la realidad", dijo sobre su seguimiento del partido en un palco.

La temporada más compleja y la afición: "Ha sido la más compleja de las tres temporadas, por muchos motivos. Creo que tenemos una media de 2,3 puntos en las tres campañas, creo que esa regularidad y esa continuidad en el rendimiento no son sencillas y yo sí le doy valor. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande, creo que la gente nos ha ayudado mucho, mucho. Este año para mí ha sido clave la gente. Hablan de la exigencia, pero creo que la afición se ha dado cuenta y muchas veces, contra determinados runrunes y contextos, la gente ha estado donde tiene que estar. Y eso es de agradecer, nos han dado mucha energía extra en en esos momentos en los que se nos escapaba esa energía por muchos motivos, porque ha sido un año complejo".

La continuidad competitiva: "El equipo no ha dejado de competir, no ha dejado de creer, y al final hemos conseguido el objetivo, que era la Champions. Lástima que hoy no hemos podido conseguir la tercera posición, hemos estado luchando hasta el final por ella. Pero hemos estado mucho tiempo arriba. Y el equipo, pese a algún bajón, ha sido regular, en todos los sentidos y pese a todas las dificultades. En definitiva, estoy orgulloso de los chicos y del esfuerzo que han hecho".

El Zamora, un premio colectivo: "Quiero recalcar el Zamora de Bono, pero creo que también es un trofeo colectivo, es un trofeo para el equipo por el trabajo defensivo que han hecho. Somos un equipo que defiendo queriendo buscar la portería contraria, y tiene un valor importante. Está en las manos de Bono porque se individualizan los premios, pero creo que es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo".