El Sevilla-Athletic de Liga, en directo

El Sevilla y el Athletic cierran la Liga en el Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 22:00 (Gol TV), un partido unificado con otros dos partidos que tienen algo en juego en la zona alta, el Barcelona-Villarreal y el Real Sociedad-Atlético de Madrid.

El equipo de Julen Lopetegui aspira al tercer puesto, después de lograr la histórica clasificación para la Champions por tercera temporada consecutiva por la vía de la Liga, un logro inédito.

Para ser tercero, debe ganar y que no lo haga el Atlético en Anoeta. O empatar si pierde el equipo de Simeone, con el que igualaría a puntos, pero lo superaría por el goal average particular.

El entrenador del Sevilla no podrá sentarse en el banquillo, al estar sancionado, en el que podría ser su último partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, puesto que no está nada clara su continuidad. El sábado fue preguntado por ello y no aclaro nada, más allá de reiterar que ya había contestado a eso antes.

El #SevillaFC celebra la vuelta de los aficionados al fútbol a través de la campaña de Protocolo “HIMNOS DE GRANDEZA. ¡Bienvenidos!” #almaycorazóndelaaficion #WeareSevilla #SevillaFCAthletic pic.twitter.com/aXkqovL3Ej — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 22, 2022

Para el encuentro, Lopetegui citó a 21 futbolistas, sin canteranos. Son bajas por lesión Fernando, Suso y Martial y Gudelj por sanción.

Será un partido para ver si Bono gana el Trofeo Zamora, con parte de la afición pidiendo que no sea alineado para asegurar el premio individual.

Y un día de despedidas de muchos jugadores que ya no estarán en el nuevo proyecto de un Sevilla que necesita vender, con muchos focos en Koundé. Y también para saborear una nueva clasificación para la Liga de Campeones.

El encuentro será arbitrado por Del Cerro Grande, con el polémico González Fuertes en el VAR.