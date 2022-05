Apoyos mejor que rupturas

Sin la presión y la ansiedad de otros partidos en los que los puntos tenían mucha más importancia, el Sevilla tuvo un partido en el que fue de menos a más. De estar muy incómodo por la presión arriba del Athletic a mejorar sus ataques con la salida, sobre todo, de una referencia más activa no sólo hacia delante como era En-Nesyri, sino hacia oras direcciones. Lo hizo Rafa Mir, con el ejemplo claro de su descarga atrayendo al par y atacando el espacio en el gol, pero no sólo en esa acción, sino en otras ocasiones.

La verdad es que, analizando cosas a toro pasado, el Sevilla perdió mucho de su estilo ofensivo con la marcha de un delantero como De Jong (al que Mir se asemeja más que el marroquí), capaz de atraer, aguantar el balón, orientar la presión... y desahogar a la línea de tres cuartos, que a menudo le ocurre que tiene que frenarse al no encontrar opciones –también restó la ausencia de Suso–, lo que acaba exasperando a la afición y provocar ese “aburrimiento” que ésta ha denunciado durante el año.

Defensa

Los problemas vinieron más, como otras veces, en el inicio de la fase ofensiva. Aunque Delaney estuvo más cómodo en la segunda mitad. El Athletic no incomodó generando ataques, lo que dice mucho del sistema defensivo, una de las garantías del modelo de Lopetegui. La presión tras pérdida funcionó y En-Nesyri trabajó como de costumbre con su presión al espacio libre, aunque le falta a veces temple para orientar la primera línea de contención.

Saltaban correctamente según el guion extremos e interiores y los problemas atrás llegaron sobre todo por pérdidas propias.

Ataque

Lo de casi siempre. La salida del balón generó dolores de cabeza en la primera mitad, máxime con uno de los rivales que mejor y más fuerte presionan arriba, con dos puntas además. De esta forma, tres situacions evitables antes del descanso vinieron tras pérdidas en fase de iniciación: la tarjeta a Joan Jordán tras liarse en zona de riesgo, el gol anulado por el VAR a Yuri por una pérdida de Koundé en la salida y el disparo alto de Berenguer en un balón regalado por Lamela.

En líneas generales, al equipo de Lopetegui encontró menos problemas para encontrar los espacios, aunque hubo fases y fases. No hay que quedarse con la falta de acierto de En-Nesyri, sino con lo que hace o no hace para ayudar al juego ofensivo. El Sevilla sufre a menudo parones y no es capaz de generar ocasiones hacia delante. La ayuda de Rafa Mir, con desmarques en más direcciones (no sólo en ruptura), se traduce en más situaciones ventajosas y en superioridad numérica en ataque. Lamela, Tecatito... lo agradecieron más.

Virtudes

Hubo menos ansiedad y eso se tradujo en mejor juego, fluidez.

Talón de Aquiles

El mal de la salida de balón sigue presente, aunque fue a menos.