La anécdota de Emery con un aficionado sevillista de Asturias que marcó el camino a la Europa League de Turín

La Europa League que cosechó el Sevilla en 2014 fue apodada como 'La Copa Imposible'. Con Turín como escenario, el equipo de comunicación del club nervionense ha producido un documental que, tras emitir el primer capítulo, parece estar a la altura de lo que fue aquella travesía por el viejo continente. Epicidad, sentimiento... y contada por protagonistas que fueron claves para que los hispalenses volvieran a tocar plata.

Uno de las voces más destacadas en el documental es la de Unai Emery. El técnico vasco cuenta lo duro que fue confeccionar una plantilla que, en un principio, no iba a disputar competición europea -Rayo Vallecano y Málaga no cumplían con los requisitos para poder competir en la Europa League-, en tiempo récord. Sin embargo, la temporada no fue sencilla y, tras un mal arranque, el Ramón Sánchez-Pizjuán llegó, incluso, a pedir su marcha.

La campaña, por suerte para el Sevilla Fútbol Club, acabó dando un vuelco tremendo gracias a la siempre especial UEFA Europa League. El camino hasta Turín no fue nada sencillo. Los nervionenses superaron a Maribor, Real Betis, Porto y Valencia hasta disputar la final frente a un temible Benfica. Acabaron tocando plata, pero Unai Emery, su gran artífice, siempre recordará un 'encuentro' con un sevillista que le cambió la forma de pensar.

El Sevilla, como suele ser habitual cada año, celebró el acto de Fieles de Nervión en la temporada 2013/14. El técnico vasco iba a dicho evento con una sensación extraña, ya que su equipo acababa de caer eliminado en Copa del Rey ante el Racing de Santander.

Con esa sensación de cierto 'temor', Unai Emery se encontró con alguien que le cambió la perspectiva de aquella situación: "Una vez que perdimos, al día siguiente, en una recepción que se hacía en el Sánchez-Pizjuán, un aficionado me hizo una reflexión. Me dijo: 'Unai, estarás hoy fastidiado después de perder ayer con el Racing, pero eso puede ser un punto inflexión para que ganéis este año la Europa League porque esto nos pasó con Juande Ramos. Quedamos eliminados de Copa y luego ganamos la Europa League. Ese es tu camino'", cuenta en el primer capítulo del documental 'La Copa Imposible'.

Otro de los protagonistas de aquella hazaña, Beto, reconoció que desde aquel día, la personalidad de Emery cambió: "Aquí empieza el discurso de Unai. El camino a la final". "En esos momentos, llegaba ahí y trataba, con una sonrisa, de buscar lados positivos para seguir teniendo motivación, que era muy importante. La Europa League siempre ha sido un lugar en el Sevilla y en ese año donde nos agarrábamos para ser felices", culmina el actual técnico del Aston Villa. En definitiva, un momento que fue, según el de Hondarribia, clave para darle la vuelta a una temporada que comenzó de la peor forma y acabó con una nueva copa en la vitrina.

Un documental con un inicio 'especial'

La casualidad en el mundo del fútbol no suele existir, pero hay ciertos momentos que esta aparece. Esto le ha pasado al Sevilla con este documental. El primer capítulo de 'La Copa Imposible' comienza con dos despedidas muy especiales: la de Andrés Palop y la de Jesús Navas. Ambos, leyendas absolutas del club nervionenses, se marcharon tras un partido ante el Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán, al final de la temporada 2012/13.

Curiosamente, el mismo día del preestreno y presentación oficial del documental, Jesús Navas le transmitió al Sevilla que se marcharía cuando finalizara la temporada. Finalmente no será así, ya que ha renovado 'de por vida' con el club de su corazón, pero estuvo a punto de ser una trágica coincidencia para toda la afición nervionense. El fútbol y sus 'caprichos'.