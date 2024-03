Antonio Hidalgo y su conversación con Monchi en el Sevilla: "Había que hacer lo posible y lo imposible por sacarlo"

Asumió el banquillo del Huesca cuando pocos se atrevían y, ahora, es uno de los entrenadores de moda de LaLiga Hypermotion. Ese es Antonio Hidalgo, quien cogió las riendas del club oscense en penúltima posición y lo ha afianzado en mitad de la tabla.

Desde que llegó al Huesca, su historial de partidos es muy positivo: nueve victorias, nueve empates y seis derrotas entre la competición doméstica y la Copa del Rey, donde cayó en la ronda de dieciseisavos ante el Rayo Vallecano (0-2). Sin embargo, Antonio Hidalgo, pese a que las cosas le marchan bien en su nuevo club, no se olvida de su paso por el Sevilla, el cual le sirvió para aprender algo esencial en el fútbol de élite: la 'obligación' de ganar.

Una charla con Monchi, clave

Antonio Hidalgo relevó a Alejandro Acejo en el banquillo del Sevilla Atlético. Para el técnico de Granollers no fue sencillo coger las riendas de un vestuario en el que su predecesor, el malagueño, dejó una huella muy importante. Su primera temporada no fue sencilla, aunque el objetivo de salvar al filial nervionense de caer a la Tercera Federación lo acabó logrando.

Se produjeron capítulos muy complicados, ya que el rendimiento del Sevilla Atlético no estaba siendo el deseado. En ese entonces, Monchi tuvo una conversación con Antonio Hidalgo, en la cual le enseñó el duro camino del fútbol de élite: "Si hay algo que aprendí en Sevilla, es que esto va de ganar. Es algo que me exigieron desde el primer día y cuando hubo una mala racha, tuve una conversación con Monchi y me lo dijo. Que esto va de ganar y que había que hacer lo posible y lo imposible por sacarlo", comentó el técnico del Huesca en una entrevista con MARCA.

Antonio Hidalgo, eso sí, remontó el vuelo, y de qué manera, en su segunda temporada al frente del Sevilla Atlético. El de Granollers, con una pretemporada para trabajarlo exhaustivamente, logró darle su sello al proyecto de un filial nervionense bastante renovado -con muchas salidas y la vuelta de Antonio Zarzana-. Defensa de cuatro, extremos con constante participación, un punta móvil -Isaac Romero- y, sobre todo, un engranaje defensivo y de presión adelantada que marcó un inicio de campaña espectacular.

Tanto fue así que, tras vencer al Yeclano Deportivo en la jornada seis -una victoria que puede acabar dándole el ascenso al Sevilla Atlético-, Antonio Hidalgo no pudo declinar la llamada del Huesca. Además, esta se produjo poco después de la salida de José Luis Mendilibar del club y la llegada de Diego Alonso, aunque el de Granollers no quiere hablar sobre si se merecía la oportunidad de coger al primer equipo o no: "La vida te pone las cosas delante cuando te tocan. Yo estuve encantado, estoy muy agradecido a todo mi cuerpo técnico, compartimos algo grande en un sitio al que no era sencillo entrar".