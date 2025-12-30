Aprobado raspado en el primer parcial de los fichajes del Sevilla

La labor de soltar lastre como fuera para aligerar la masa salarial que habían inflado Monchi y Orta, lo que traía aparejado rebañar refuerzos a coste cero en traspasos, estrechó tanto el margen de Antonio Cordón en su primer mercado estival, que no hubo atisbo alguno de ilusión en la hinchada sevillista con los fichajes del pasado verano. Para más inri, en el último día de mercado, saltaba el nombre de Amrabat y el marroquí acababa firmando por el vecino. Tras cuatro meses largos de competición, es hora de una primera evaluación. De los siete fichajes, dos rinden plenamente, Odysseas Vlachodimos y Batista Mendy. Sobre todo el portero heleno, que puede ser el jugador de más nivel de la actual plantilla. Ocurre que ambos son cedidos. Habrá que hablar con el Newcastle para el guardameta y, en el caso del Trabzonspor, valorar la opción de compra de siete millones por el francés.

Los seis jugadores de campo que llegaron el pasado verano se han lesionado en algún momento de las 17 jornadas consumidas. En total, son 16 los partidos que se han perdido: 4 Azpilicueta, 3 Suazo, 2 Fabio Cardoso, 2 Alexis Sánchez, 1 Mendy y 4 Alfon. Algo ha tenido que ver esa propensión a las lesiones que sus rendimientos hayan sido tan irregulares. A esos contratiempos físicos se han unido los dos del jugador más determinante, el suizo Rubén Vargas.

Odysseas Vlachodimos

Matías Almeyda tardó cuatro jornadas en percibir que Odysseas se trataba del mejor portero de la plantilla y en el quinto partido, en Vitoria ante el Alavés, el heleno agarró la camiseta de titular para no soltarla ya.

Su rendimiento ha sido óptimo en todos los partidos, con algún fallo puntual a la hora de sacar de puerta e iniciar el juego, y despuntó ante Alavés, Rayo u Osasuna con paradones de los que dan puntos por su colocación, elasticidad y reflejos. Tapa mucha portería con sus extremidades.

César Azpilicueta

Su llegada generó debate por su veteranía, pero el tiempo ha dejado claro que la edad es hándicap más por las lesiones (hasta tres) que por el rendimiento. Sólo ha actuado en nueve de las 17 jornadas. Cuando ha estado, la defensa ha elevado su nivel de forma exponencial por su liderazgo y capacidad para corregir a los de al lado.

Fabio Cardoso

El nivel del portugués hasta ahora lleva a pensar si no hubiera sido mejor gastar esa ficha para otra demarcación igualmente desnuda de efectivos y confiar más en los canteranos Ramón Martínez, Castrín o Kike Salas. En la Liga sólo jugó ante Rayo Vallecano, Real Sociedad y Oviedo, que fue el único partido que completó.

Gabriel Suazo

Los problemas con las inscripciones en agosto demoraron su estreno oficial tras su esperanzadora pretemporada. Fue titular indiscutible desde la jornada 3ª a la 13ª, donde ofreció un nivel convincente (era fácil subir el listón en el lateral izquierdo) con algunos errores visibles, de los que cuestan puntos. Se lesionó justo antes del derbi, se perdió tres jornadas y tras reaparecer ante el Madrid, de nuevo le ha protestado el sóleo esta semana y estará un mes largo out.

Batista Mendy

No es un pivote de fijar su posición por delante de los centrales, pero con su despliegue físico y su capacidad para abarcar mucho campo, ha dado consistencia y empaque al centro del campo. Dos jugadas grabadas: su pérdida ante Fornals que arruinó el derbi para los sevillistas y su golazo al Oviedo. Se perdió un solo partido por lesión. Sin enfermería, debe ser una pieza básica para la permanencia.

Alfon González

Otro que tardó en debutar por la pinza de LaLiga y que lo hizo con muy buen pie en la tercera jornada, en Girona, donde marcó un gol y brilló. Un esguince cortó su camino desde la jornada sexta a la novena (Villarreal, Rayo, Barcelona y Mallorca) y desde entonces sólo ha jugado ratitos y con una chispa apagada. En el Bernabéu ya estuvo más rápido. A ver.

Alexis Sánchez

Su fichaje levantó controversia por sus 37 años y su declive en el Calcio. Empezó con señales de compromiso extremo, dio un gol para el empate con el Elche e hizo el del triunfo en Vitoria, pero fue perdiendo gas y le costó activarse tras el desgarro muscular que lo dejó fuera ante Atlético y Osasuna. Retornó con un fútbol atropellado, queriendo asumir más campo del que el físico le permite ya, pero ante el Madrid volvió a centrarse en lo que mejor puede hacer ya cerca de la portería. Su calidad es una excepción en la plantilla y Almeyda debe explotarla mejor.