Así juega Mateo Mejía, la joya que eligió Colombia y defenderá la camiseta del Sevilla

Aún no es oficial, pero la llegada de Mateo Mejía al Sevilla es toda una obviedad. El jugador colombiano -nacido en Zaragoza- pasó las pruebas médicas con el club nervionense durante la mañana del pasado domingo, cerrando, así, la operación: traspaso a coste cero, pero incluyendo un 25% de futura venta para el Manchester United.

Se trata de otra contratación de Víctor Orta, quien trata de atraer talento internacional a su cantera, pues Mejía defenderá la camiseta del Sevilla Atlético, aunque, al igual que Idumbo Muzambo, se espera que acabe proyectando al primer equipo en un futuro cercano. El propio Jesús Galván habló del cafetero en rueda de prensa, tras empatar ante el Orihuela, y reconoció que se encontraba en el vestuario junto al belga para conocer a sus nuevos compañeros.

La promoción de Isaac Romero al primer equipo ha afectado en demasía a la parcela ofensiva del Sevilla Atlético. Esto se pudo ver ante el Orihuela, en un partido que no fue capaz de pasar del empate a cero, pese a jugar con uno más toda la segunda parte. Para ello, Víctor Orta le ha traído a Jesús Galván dos refuerzos: Idumbo Muzambo y Matía Mejía. Este último, quien acumula ya partidos con la sub-20 y la sub-21 de Colombia -eligió esta selección por delante de la española-, reforzará el ataque, pudiendo jugar tanto en banda como de punta.

Velocidad, desborde y, sobre todo, capacidad para finalizar jugadas, algo que necesita el filial. Proveniente del Manchester United, donde acumula tres goles y cinco asistencias en el equipo sub-21 esta temporada, recala en la carretera de Utrera a cambio de un 25% de futura venta.

Nació en marzo de 2003, en Zaragoza, y militó en las categorías inferiores del conjunto maño -anotó 63 goles en su último año de cadete- hasta cumplir 17 años de edad, cuando el Manchester United pagó casi 700.000 euros por él. Su mayor riesgo son las lesiones, habiendo pasado un auténtico calvario con las lesiones en su tobillo. Ahora, recuperado, busca volver a su mejor nivel en la carretera de Utrera, donde le recibieron con los brazos abiertos.

