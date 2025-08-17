Los jugadores del Sevilla, uno a uno: Lukébakio-Juanlu, una pareja efímera

Lukébakio se va con fuerza de Areso en uno de sus numerosos avances.

Por momentos, el Sevilla pareció el equipo local en San Mamés, pero terminó pagando su merma en la medular y la zaga ante el brío de Nico Williams. Hubo un aluvión de fútbol vertical desde el costado derecho en el primer tercio de la segunda mitad. Lukébakio se apoyó en un dinámico y suelto Juanlu para montar desde su flanco un ataque detrás de otro. Y así llegó su golazo para el 2-1. Tras varias ocasiones de un Sevilla desatado, Juanlu propició el 2-2 de Agoumé. Pero un fallo en cadena deshizo el espejismo y el 3-2 ya fue definitivo.

Nyland Poco trabajo porque el Athletic tampoco remató mucho. Seguro cuando salió de su zona.

Juanlu Empezó dubitativo ante Nico pero no se desmoronó con el accidental penalti que le pitaron. Se desató en la segunda mitad.

Castrín Despejó todo lo que le llegó, aunque tuvo mala fortuna en el rechace del 2-0.

Kike Salas Ahora mismo es el jefe de la zaga, el defensa más fiable, aunque sufrió la genialidad de Nico en el 3-2.

Carmona No sufrió tanto a pierna cambiada como se esperaba ante Iñaki Williams. Se ofreció arriba y probó a Unai Simón, pero salió a presionar al meta en el 3-2 y llegó el desbarajuste.

Gudelj Superado, tanto de medio centro de cierre como de central. Que Almeyda no lo cambiara antes fue consecuencia de la escasez de efectivos.

Agoumé Jugó algo más adelantado en un 4-1-4-1 para aprovechar sus robos. Se fue creciendo en el partido tras verse superado de inicio.

Lukébakio El futbolista de más talento se echó el equipo a sus espaldas en la segunda mitad. Así, siempre. Golazo para recordar quién es.

Sow En la posición de 10 le costó entrar al partido, pero contribuyó al arrebato de la segunda parte. Retrasado al puesto de 8, tuvo un fallo clave en el 3-2. Mejor adelantado.

Idumbo Fue la mejor baza del Sevilla en la primera mitad y hasta pudo sufrir un penaltito. Le dio buenos pases a Akor, aunque le cuesta terminar.

Akor Adams Tuvo tres zurdazos que pudieron terminar en gol. No es mala cosa. A su tosco modo, sí fue la referencia.

Ejuke Equilibró los ataques del Sevilla ofreciéndose en la izquierda, y también rozó el gol.

Januzaj Salió en la posición de Sow y en su primera acción, control y falta que propició el 2-2. Con el empate, casi desapareció hasta la ocasión final de Isaac.

Marcao No desentonó, aunque quiso montar ataques arriesgando.

Isaac Pocos minutos, pero aun así tuvo una clarísima ocasión que le cayó a su pierna mala.