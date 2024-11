Badé echa un capote a Agoumé: “No conozco a un jugador que nunca haya fallado”

Desde dentro del vestuario del Sevilla confían en el reseteo durante el parón de selecciones y en el doble impulso de jugar los próximos dos encuentros en el Sánchez-Pizjuán. Ya este miércoles han puesto punto y final todos los internacionales a sus compromisos con sus respectivas selecciones y encaran, de esta forma, el regreso a la competición. Un liga donde el Sevilla se marchó tocado a estas casi dos semanas de receso tras la dolorosa derrota en Butarque ante el Leganés y golpe en Nervión ante la Real Sociedad.

Sobre el regreso a la competición ha hablado uno de los nombres propios de este Sevilla que volverá a los terrenos de juegos este domingo, Loïc Badé. El central parisino, después de lesionarse muscularmente ante el Espanyol -última victoria del equipo blanquirrojo en LaLiga-, se ha perdido los últimos tres compromisos con el equipo de García Pimienta.

Ganas de revancha

Ahora, con más necesidad que nunca de volver a sumar de tres, regresa a los terrenos de juego junto a su pareja de confianza, Tanguy Nianzou. El medallista olímpico ha hablado sobre la actualidad de la plantilla y el estado de ánimo en el vestuario en los medios oficiales del club: “Veo el equipo muy bien. Estamos con muchas ganas. El último partido contra el Leganés fue una derrota muy dura. No tenemos otra opción que ganar los próximos partidos. Vamos a dar todo para dar alegría a nuestra gente y para estar mejor en la clasificación. Tenemos dos partidos en casa y a los sevillistas para ayudarnos. Va a ser mejor para nosotros”, comentó.

El fallo de Agoumé

Uno de los temas que trató Loïc Badé es la polémica que trajo su compatriota, e internacional sub 21 por Francia este parón, Lucién Agoumé. El fallo garrafal del centrocampista galo le costó al Sevilla un punto en Butarque del que reconoce el central nervionense que han hablado entre ellos: “Sí, hablamos siempre de esas situaciones. Al final es lo que tiene el fútbol. Un día puedo ser Lucién y otro día puedo ser yo. Hay que volver fuerte y no pensar mucho en ello. Los errores están ahí, por desgracia, y hay que pensar en los partidos siguientes. Primero es por el equipo, porque da la impresión que fallas al equipo. Y luego a la gente. No son momentos fáciles, pero es el fútbol. No conozco un jugador que no haya fallado nunca. Sólo toca pensar en el Rayo Vallecano”, comentó.

Lucien Agoumé trata de digerir el penalti absurdo que cometió en Leganés. / Europa Press

La 'sevillanía' de Badé

Durante la charla en Twitch, más distendida, Badé habló sobre su aclimatación a la ciudad de Sevilla y su ‘sevillanía’: “Ya soy un experto en la ciudad. Voy a la Catedral, después a la Torre del Oro, a la Plaza de España. También el Alcázar. Conozco ya las calles. Soy un sevillano”. Asimismo, comentó que su compañero Nianzou incluso había pisado ya un tablao flamenco: “Yo todavía no he ido, pero Tanguy (Nianzou) fue. Me ha dicho que estuvo muy bien y me ha dado la dirección. Voy a intentar ir. Me dijo que estuvo muy chulo. Nianzou ya también ya es un sevillano”, aseguró Badé.

El central del Sevilla habló también sobre una de las fotos llamativas del último derbi, su celebración ante Abde al robarle un balón en la esquina. Badé reconoció la importancia de esas acciones para él: “Son pequeñas cosas, pero para mí puede ayudar mucho al equipo. Que yo, por ejemplo, si veo a Tanguy hacer eso, la próxima pelota voy a querer hacerlo igual. Que es para demostrar que estás metido en el partido. La gente también te ayuda después. Claro, la gente también se pone contigo”, sentenció el galo.