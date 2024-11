Badé, fundamental en el sistema defensivo: presente en 4 de las 5 victorias del Sevilla

Sevilla/Loïc Badé no es un defensa completo. No es rápido, quizá es su mayor defecto, pero es coherente, mide bien los tiempos y no hace cosas raras. Eso es mucho ya para este Sevilla y, si bien García Pimienta no ha dado con su compañero ideal (probablemente se pase en curso y no lo haga), ahora mismo es el alma del sistema defensivo, como se ha comprobado en las dos jornadas en las que no ha estado por lesión que han coincidido con las derrotas ante Real Sociedad y Leganés.

El francés, tras un verano que ha relanzado su nombre a nivel internacional, demuestra por sus números que es jugador que no puede faltar cada jornada. Cuatro de las cinco victorias que suma el Sevilla en la presente temporada han sido con Badé en el campo y eso que, extrañamente, no comenzó como titular en la Liga, ya que el entrenador prefirió empezar confiando en la pareja Gudelj-Nianzou, la elegida en el estreno ante la UD Las Palmas, donde ya el sistema defensivo comenzó a dar señales de debilidad, incapaz de hacer ganar a un equipo que se adelantó dos veces en el marcador.

Badé no sólo ha estado en cuatro de las cinco victorias del Sevilla, sino que también ha estado presente en cuatro de los cinco encuentros en los que el equipo nervionense acabó con la portería a cero.

El ex jugador del Rennes fue alineado por el entrenador barcelonés en los triunfos ante Valladolid (2-1), Betis (1-0), Espanyol (0-2) y este último domingo frente al Rayo Vallecano. Sólo en el 1-0 logrado ante el Getafe el galo no estuvo presente, ya que se lesionó en el primer parón con Francia, no pudiendo tampoco debutar con la absoluta.

Además, Badé, que debutó en la segunda jornada en la derrota ante el Villarreal, también fue alineado de titular en Mallorca, donde los de García Pimienta acabaron con la portería a cero y sumó un punto. Tampoco encajó goles el Sevilla en las victorias antes referidas frente a Getafe (no estaba Badé) Betis, Espanyol y Rayo.

Badé y Lukébakio son ahora mismo los principales y únicos activos en el mercado del Sevilla, que rechazó ofertas en verano del Stuttgart y la Roma y amplió la duración de su contrato.