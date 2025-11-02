Baptista recuerda al Sevilla e insinúa que hay racismo en el mundo de los entrenadores

Julio Baptista fue uno de esos jugadores que dejaron huella en el Sevilla en una época no muy boyante, pero en el que comenzaba el crecimiento. En un equipo entrenado por Joaquín Caparrós y con Monchi haciendo sus primeros pinitos, el brasileño fue todo un boom en un equipo que, recién ascendido, empezó a asomarse a Europa.

Ahora, La Bestia trata de abrirse camino como entrenador y en unas declaraiones a la Gazzetta dello Sport ha insinuado que hay racismo en el mundo de los entrenadores asegurando que las personas negras tienen menos oportunidades en los banquilos. “Es un hecho. ¿Cuántos entrenadores negros ves en las cinco ligas principales? Yo no veo muchos. Me gustaría pensar que es sólo una coincidencia, pero lamentablemente no lo creo. Hay menos oportunidades. Espero ser yo quien revierta esta tendencia, nunca digas nunca...”, ha comentado el paulista.

Con 44 años y sin equipo actualmente, su carrera en los banquillos no ha pasado del filial del Valladolid, club al que llegó al rebufo de la presidencia de Ronaldo Nazario.

Baptista, que brilló en el Sevilla y pasó por Real Madrid, Arsenal, Roma y Málaga antes de volver a su país como jugador, recuerda en su reflexión su pasado en el Sevilla, donde reconoce que vivió sus mejores momentos.

“Tengo una conexión con todos los equipos en los que he jugado, pero el Sevilla siempre será especial. Marqué 47 goles en dos años, era un tanque. A partir de ahí empezaron a llamarme La Bestia. Media Europa me quería”, indicó antes de tener también palabras para el Real Madrid de los Galácticos, donde su calidad no le daba para brillar a la altura de varios de sus compañeros: “Un equipo loco, era difícil encontrar espacios. Capello estaba en el banquillo, la dupla atacante la formaban Ronaldo y Raúl, con Zidane, Beckham y Figo detrás de ellos".