Rafa Mir carga contra Víctor Orta y defiende a Del Nido Carrasco: "Le deseo lo mejor"

Rafa Mir parece haber terminado de cavar su propia tumba en Nervión esta misma temporada. El delantero, una incorporación que se presuponía sería vital para el ataque del Sevilla Fútbol Club en su momento, nunca terminó de cuajar en el cuadro hispalense, siendo además muy sonada su salida el pasado curso en calidad de cedido al Valencia CF. En el equipo ché, el delantero concedió una entrevista en la que cargaba duramente contra el combinado blanquirrojo, haciendo imposible pensar que pudiera volver a vestir la elástica sevillista. Ni la llegada de Matías Almeyda al banquillo nervionense propició una redención para el atacante, que terminó saliendo rumbo al Elche por una temporada.

Allí tuvo un comienzo impresionante, marcando tres goles en sus tres primeros partidos como titular. Uno de ellos, precisamente contra el Sevilla, fue el desencadenante de un enfado mayor de la parroquia sevillista con el murciano, que no dudó en celebrar por todo lo alto aquella diana. Ahora, casi dos meses después, Rafa Mir ha concedido una entrevista en Marca donde habla sobre lo ocurrido aquella noche, asegurando que hacer "un gol siempre es bonito, hacerlo de falta es muy bonito, y era un momento muy intenso del partido, ponía a mi equipo por delante", defendiendo que fue "una celebración normal, como había hecho en otros partidos. Entiendo que sea más duro porque al final soy un jugador suyo, que tienen en su nómina, por decirlo así, pero son cosas que pasan. Defiendo esta camiseta y si llevase la del Sevilla, celebraría mis goles".

Rafa Mir celebra su gol en el Sevilla-Elche / Julio Muñoz / EFE

Rafa Mir no quiso dejar pasar la ocasión y mandó un mensaje a la hinchada del Sevilla Fútbol Club, que ha visto esta semana cómo su equipo suma su tercera derrota consecutiva en LaLiga y parece despertar de nuevo los fantasmas de un descenso que parcían haberse marchado con la llegada de Matías Almeyda al cuadro hispalense: "Decirles que animen como siempre han hecho, que siempre están ahí. Son muy importantes para los jugadores, para el club y les deseo lo mejor. Sevilla para mí ha sido un sitio importante, donde he podido trabajar, he podido conseguir cosas, ganar un título y siempre les desearé lo mejor".

Herencia de Monchi, problema de Orta

Sin embargo, el delantero del Elche ha sorprendido con unas declaraciones donde ha dejado claro que su relación con José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, no es como piensa la opinión general: "Esto la gente no lo sabe, pero me fui una semana antes a entrenar por mi cuenta y en esa semana aproveché para ver al presidente. Estuvimos comiendo, hablando del pasado que, para mí, no es importante pero sí que nos marca dónde estamos ahora. Fui muy claro, hablamos de todo lo que había pasado el año anterior".

Rafa Mir reconoce que en esa conversación con el directivo sevillista salió el tema "de esa entrevista que di", en la que se quejaba sobre la actitud del Sevilla en el mercado de fichajes de 2023: "Le dejé muy claro que no era una cosa con él si no que, al final, era una cosa más con el antiguo director deportivo (Víctor Orta) que, igual que tuvo problemas conmigo, los tuvo con muchísimos jugadores". "Del Nido Carrasco es un buen tío y le deseo lo mejor", argumentaba el delantero para sorpresa de muchos en los micrófonos de Marca.