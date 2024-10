El Barcelona espera que Lamine Yamal pueda jugar ante el Sevilla

El delantero del Barcelona Lamine Yamal sufre una sobrecarga en el isquiotibial del muslo izquierdo y su regreso a los entrenamientos estará marcado por su evolución, según anunció este lunes el club catalán.

El extremo tuvo que abandonar la convocatoria de la selección española, tras el partido ante Dinamarca, a causa de una sobrecarga muscular. El extremo no estará en el partido de los de De la Fuente en Córdoba frente a seria este martes. Las pruebas confirmaron que no sufre lesión y su presencia no está descartada para el partido de liga del próximo domingo ante el Sevilla (21:00)

En la sesión de este lunes, el centrocampista Fermín López fue la principal novedad en el entrenamiento del Barcelona, después de cuatro días de descanso, y todo apunta a que estará disponible ante el Sevilla.

Sin los jugadores internacionales, el equipo de Hansi Flick volvió a los entrenamientos. Fermín López, que ha estado tres semanas de baja por una lesión muscular con la sub-21, se ejercitó con el grupo y en los próximos días se espera que reciba el alta médica.

En la misma situación se encuentra Dani Olmo, que está en la recta final de su recuperación, y también podría regresar Gavi después de once meses de baja.