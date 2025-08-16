El belga Hernández Maeso arbitrará el Athletic - Sevilla: cal, arena y éxtasis

Los cambios en el Comité Técnico de Árbitros han hecho que este curso sea distinta hasta la forma de anunciar quiénes serán los árbitros de cada encuentro en el fútbol profesional español. Acostumbrados a una imagen en la que mostraba todos los colegiados y partidos de la jornada tanto en Primera como en Segunda División, los aficionados se han visto sorprendidos al ver que el anuncio del trencilla se hará el día antes del encuentro, por lo que este sábado 16 de agosto se ha conocido quién será el encargado de dirigir el encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Athletic Club en el Nuevo San Mamés.

Francisco José Hernández Maeso, natural de Bruselas, mediará en el primer partido liguero para leones e hispalenses. El choque, que tendrá lugar este domingo 17 de agosto a partir de las 19:30, cuenta con el aliciente de ver cómo se desenvuelven los nervionenses en esta nueva etapa, marcada por las llegadas de Antonio Cordón y Matías Almeyda a la dirección deportiva y el banquillo respectivamente. Será la quinta ocasión en la que el trencilla belga dirija un encuentro del cuadro blanquirrojo, la tercera en el caso del conjunto vasco. Los de Ernesto Valverde han ganado ambos duelos con el colegiado hispanobelga, mientras que el balance para los sevillistas es de dos empates, una derrota y una victoria.

Hernández Maeso, árbitro del Real Madrid-Almería. / Europa Press

La primera vez que Hernández Maeso arbitró un encuentro del Sevilla Fútbol Club fue en la temporada 2023/2024, partido que se saldó con victoria de los hispalenses frente al Rayo Vallecano. Dos goles de Youssef En-Nesyri dieron los tres puntos al equipo que dirigía Quique Sánchez Flores, algo que no ocurriría en la siguiente ocasión. El Celta de Vigo salió airoso del Ramón Sánchez-Pizjuán por 1-2 en la jornada 29 de aquella liga, que finalizaría con los hispalenses salvándose con algo más de holgura que al año siguiente.

El curso 2024/2025 comenzó también con Hernández Maeso dirigiendo un encuentro del Sevilla. Un tanto de Sandro rondando el minuto 80 privó a los nervionenses de la victoria contra la Unión Deportiva Las Palmas. Dos autogoles en la primera mitad, el blanquirrojo de Tanguy Nianzou, marcaron el inicio de un partido que terminó en empate, siendo el segundo de los hispalenses obra de Juanlu Sánchez. En la jornada 19 de la pasada temporada, los de Xavi García Pimienta recibían en casa al Valencia, duelo que también finalizó en tablas. Adrià Pedrosa con un zapatazo desde fuera del área y la ayuda de Giorgi Mamardashvili, igualó el electrónico en el tiempo añadido.