De la buena imagen, aunque no sale en la foto de los córners, de Marcao a la decadencia de Rakitic

Derrota muy dolorosa para los sevillistas en un partido en el que jamás tuvieron el control del juego a pesar del prometedor arranque. El equipo de Quique Flores cayó por dos córners pésimamente defendidos, pero podía haberlo hecho por muchas cosas más.

Marcao | El menos malo, pero no salía ni en la foto en los córners

Por fin, pudo jugar un partido como titular en la Liga española después de muchísimos meses encadenando lesiones. Y demostró que no es un mal futbolista, es valiente, trata de anticiparse siempre al delantero y, sobre todo, tiene un pase bastante aseado en la salida del balón desde atrás. Pero, oh casualidad, el Sevilla encajó dos goles en sendos córners horriblemente defendidos y en las fotos de ninguno de los dos aparecía por ningún lado, ni en el primer palo ni en los remates.

Rakitic | La escasez de fuerzas lo priva de la clarividencia

El suizo de origen croata ha sido un futbolista maravilloso y eso no lo puede dudar nadie, pero se juzga su momento actual y no su pasado y es una evidencia que su físico ya le impide jugar con tanto campo para cubrir. Sencillamente, no llega con el tiempo necesario para tener la clarividencia que se exige en la posición que ocupa. Y eso le impide tanto sumar como restar.

Isaac | Salió como un toro de los corrales y se fue apagando

La ilusión del debut lo invitó a matarse a carreras desde el minuto uno, a ir a todas, incluso a la presión al portero desde donde estuviera. Lógicamente, eso iba en detrimento de su capacidad para decidir bien después cuando le llegaba el balón, las pocas veces que lo tuvo, cierto es. Es un excelente futbolista, pero debe aprender a dosificarse para después llegar al gol con más frescura.

Mariano | Con él suceden cosas en la delantera, pero su manera de mirar a Duarte en el 2-3...

Nueva oportunidad después de sus constantes problemas físicos y su actuación, sin ser brillante, sí fue positiva en líneas generales, salvo en la forma en la que defendió a Rubén Duarte en el 2-3. Le hicieron el penalti e intervino en la acción previa al 1-2, siquiera al estorbar al defensa. También tuvo algunas opciones de cabeza, pero esa forma de defender sin mirar a Duarte....