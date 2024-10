Caparrós caldea el derbi sevillano: “Qué fácil es ganar títulos según algunos...”

Joaquín Caparrós no falta a su cita previa al derbi entre el Sevilla y el Betis. El utrerano, técnico con más encuentros en la historia del club de Nervión, siempre suele lanzar algún mensaje para calentar el ambiente previo al partido entre ambas aficiones. Con la afición verdiblanca siempre ha tenido sus desencuentros, con declaraciones cruzadas y cánticos en su contra en el estadio Benito Villamarín. Ahora, aprovechando que se acerca un nuevo encuentro entre el Sevilla y el Betis, ha vuelto a lanzar un 'dardo' al club de Heliópolis y a su afición.

El 'dardo' de Caparrós al Betis

El entrenador sevillista, a través de su cuenta de ‘X’, ha publicado un mensaje en el que hace referencia a la derrota del Betis en su debut europeo ante el Legia de Varsovia en la UEFA Europa Conference League. El club verdiblanco ha caído en su estreno en la tercera competición continental por la mínima justo a tres días de visitar el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras el partido, Joaquín Caparrós ha publicado un ‘post’ con el que ha lanzado un mensaje: “Qué fácil es ganar títulos según algunos...”, todo ello junto a una fotografía de Jesús Navas celebrando la séptima Europa League del Sevilla en Budapest, tras vencer a la Roma.

Joaquín Caparrós es una de las personas que mejor conoce lo que es un derbi. Hasta doce ha disputado en el banquillo sevillista, cuatro victorias, siete empates y una única derrota. Durante su última etapa, la tercera después de dejar la dirección deportiva del Sevilla en el curso 2018-19, disputó su último Sevilla-Betis como entrenador del conjunto de Nervión.

El último Sevilla-Betis de Caparrós

Aquel encuentro se saldó con una victoria de 3-2 para los nervionenses en el Ramón Sánchez-Pizjuán dejando una de las sus frases más célebres en la rueda de prensa: “Me siento muy feliz. Por los futbolistas y por nuestra gente. Esto es el Sevilla, esto es Sevilla y aquí hay que mamar en el Ramón Sánchez Pizjuán. Esto es espectacular. Sabíamos que teníamos la espina del resultado anterior. Sabíamos que al entrenador visitante se le daban bien los derbis pero gracias a Dios a mí también se me dan bastante bien. Soy un privilegiado, le debo tanto y le quiero dar tanto a mi gente que no sé cómo decirlo. Tengo la suerte de que me brindáis esta rueda de prensa”, aseguró el utrerano en su última intervención en un derbi sevillano.