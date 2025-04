Caparrós: "Estamos enfadados todos, esos descuidos cuestan puntos"

Joaquín Caparrós se mostró autocrítico por la forma en la que el Sevilla desperdició una gran ocasión de sumar un triunfo que habría sido clave por distanciar al Alavés, el equipo que marca el descenso en la jornada trigésima segunda. El veteranísimo técnico utreraron, que reinició su cuarta etapa como entrenador sevillista, lamentó tanto el gol del empate del Alavés como las ocasiones del final y el "excesivo juego directo". "Tenemos calidad y hay que combinar más", aseguró.

Pero más aún que ese juego directo le molestó la forma en que llegó ese 1-1 con la primera parte cumplida. "Estamos enfadados todos. Futbolistas, aficionados... los primeros los jugadores. Tenemos que trabajar ese tipo de errores porque en el fútbol ese tipo de situaciones te cuestan puntos".

¿Y cómo explica ese saque de banda tan mal defendido en el que Joan Jordán y Carlos Vicente están sin marcas, con Pedrosa y Ejuke discutiendo y yendo los dos a Jordán? "Hay poca comunicación. Ese gol no nos lo pueden meter. No sólo el saque de banda. Hay dos situaciones anteriores que es donde hay que abortar este saque de banda también y manejar los tiempos", aseguró.

El análisis del partido

Su análisis del encuentro ante las cámaras de DAZN fue el siguiente: "No ha sido un buen partido de fútbol, no hemos jugado bien al fútbol. Al Alavés es difícil jugarle, está bien trabajado, se juntan en todas sus líneas, dominan la zona de rechace. Lo sabíamos. Hemos estado bien en duelos porque es uno de los equipos que más duelos gana de la Liga. Nos hemos puesto por delante que era lo complicado. En la primera parte nos ha faltado fluidez en el juego, nos ha falta toca más porque había espacios. Los nervios... Y luego nos hacen un gol que no nos pueden hacer. Yo estoy viendo al Sevilla y no es la primera vez que nos lo hacen. Esperamos que sea la última vez que nos pasa eso con el tiempo cumplido. Y luego en un segundo tiempo muy parejo también hemos hemos tenido dos ocasiones clarísimas de gol. No ha podido ser... En el fútbol la única operación matemática es la suma. Hoy hemos sumado y a pensar en el partido del jueves".

Fue preguntado sobre ese juego directo que era esperable en el Sevilla... "Demasiado juego directo. Tenemos calidad y lo que teníamos que hacer era buscar más los espacios y no ser tan directos como hemos sido hoy. Llevamos cinco días trabajando. Peque es un chico que se maneja bien en esa zona, en el Racing lo hizo de maravilla y metió así muchos goles y queríamos que él fuera esa referencia, pero nos ha faltado combinar un poquito.

Los cambios y el rol de Suso

Caparrós quitó en el descanso a Ejuke y metió a Saúl. "Queríamos que Adrián (Pedrosa) tuviera más pasillo con Saúl metiéndose hacia dentro. La entrada de Suso es porque es es un futbolista que domina el juego y cuando tiene el balón en el lado del mediocampo ocurre algo porque los futbolistas empiezan a moverse y desorganiza al contrario. Nos ha faltado ese gol que habría sido magnífico para Suso y para el equipo".

La necesidad urge y Caparrós quiere subir a todos al carro: "Tenemos que recuperar a todos. A los chicos, a los canteranos. Los veteranos también, tienen que saber manejar una situación como esta. Están con muchísimas ganas y eso es bueno para el equipo".

Su conclusión positiva

En este contexto Caparrós valoró el punto sumado ante un rival directo por evitar el descenso: "Hay que sumar y las ganas que tiene el equipo. Hemos roto una racha negativa de perder, no ganamos pero me quedo con sumar. Perder con el Alavés hubiera sido más nervios. Seguimos ahí con la misma distancia. Tenemos ahí ahora unos días de preparación y para coger los conceptos que queremos. Como hay calidad tenemos que combinar más y los jugadores tienen que darse cuenta de que tienen mucho talento".

¿Y sus sensaciones al volver al Sánchez-Pizjuán? Le preguntan si eso le ayuda personalmente, con el trasfondo de su enfermedad crónica: "Aquí al entrar en este campo se te quitan todos los dolores, es el mejor antiinflamatorio, el olor al césped y más en tu casa, en este templo, que es una maravilla. Súper contento con tu casa y tu gente. ¿Y piensa en seguir la próxima temporada? "Bueno, bueno... Pensamos en el partido del jueves, eso viene lejísimos".