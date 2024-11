Carmona, baja con España sub 21 por sobrecarga en los isquios

La enfermería del Sevilla sigue dando dolores de cabeza a Xavi García Pimienta. El encuentro ante el Leganés no sólo le pasó factura a la plantilla rojiblanca en sensaciones y resultados, después del grotesco penalti de Agoumé que condenó al equipo marcharse de vacío de Butarque, sino también en la pérdida de un efectivo clave para el técnico catalán. El lateral derecho titular del Sevilla, José Ángel Carmona, se tuvo que retirar tocado en el tramo final del partido.

Carmona, tocado

El de Viso del Alcor tenía previsto unirse, un nuevo parón más, a la concentración de la selección española sub 21 tras ser elegido por Santi Denia para los dos próximos partidos amistosos ante Inglaterra y Dinamarca. Además, en esta ocasión, junto a los otros dos canteranos, Juanlu Sánchez y Kike Salas. Sin embargo, los problemas físicos que sufrió ante el Leganés le han obligado a regresar a Sevilla para iniciar su periodo de recuperación y no poder unirse a ‘La Rojita’. Ya en la capital andaluza, el canterano hispalense se ha sometido a las pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión. El club hispalense ha comunicado que Carmona sufre una sobrecarga en los isquiotibiales del muslo izquierdo.

Según ha podido saber Diario de Sevilla, no se trata de una lesión seria y se espera que a lo largo del parón de selecciones José Ángel Carmona, si la recuperación sigue todo lo previsto, se reincorpore con el resto del grupo. No se trata de una lesión seria, aunque sí que le impedirá estar en la concentración con la selección española sub 21 para disputar los amistosos ante Inglaterra y Dinamarca. No obstante, su presencia ante el Rayo Vallecano no está garantizada, aunque sí hay optimismo.

Así han vuelto a entrenar Badé y Nianzou con el Sevilla / Mario Míjenz

El encuentro ante el Rayo Vallecano, día de reapariciones

La baja de José Ángel Carmona se suma a la de jugadores como Nyland, Ejuke, Saúl, Suso o Idumbo. No obstante, varios de ellos, incluido el visueño, podrían aparecer en la próxima jornada ante el Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Dos de ellos ya se han reincorporado al grupo esta mañana a las órdenes de García Pimienta, son los casos Loïc Badé y Tanguy Nianzou. Para dicha fecha, también se apuntan a reaparecer Idumbo y Suso, e incluso Saúl Ñíguez.