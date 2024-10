Carmona: “Para mí el derbi no son tres puntos; lo siento el doble”

José Ángel Carmona, lateral derecho del Sevilla y canterano del club, está a pocos días, si nada raro ocurre, de disputar su primer derbi como jugador de la primera plantilla. El visueño, después de año y medio cedido -entre Elche y Getafe de forma respectiva- habló sobre el partido ante el Betis del próximo domingo a apenas tres días de la cita en Canal Sur Radio. Carmona aseguró que no se tratan de “tres puntos”, sino del “doble” para él. Convencido, comentó que un derbi no se puede “perder en la vida” y que deben salir del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo domingo por la “puerta grande”.

El derbi y Jesús Navas

El lateral diestro, ante su primer Sevilla-Betis, aseguró que se trata de un encuentro muy especial: “Para mí el derbi no son tres puntos. Es un partido diferente en el que como sevillista lo siento el doble. En un derbi puede pasar todo porque es diferente y no pienso que haya favorito y estamos convencidos en el vestuario que tenemos que ir a por el partido desde el principio, con nuestra gente, el estadio tiene que ser una caldera y a llevarnos los tres puntos”, explicó.

Otro de los temas que habló el visueño durante sus declaraciones fue la figura de Jesús Navas. La retirada del palaciega es el tema por excelencia en este inicio de temporada al estar cerca de poner fin a una impecable trayectoria el jugador más importante de la historia del club. Carmona reconoce que “flipaba” viéndolo jugar de niño y que es un “privilegio” tenerlo ahora a su lado: “Ojalá siguiese con nosotros todo el tiempo... él quiere, pero no puede... es lo que le fastidia a él y a nosotros porque se nota que él está bien. Cuando la cadera se lo permite es un jugador totalmente diferente. Aprendes mil cosas de Jesús Navas a su lado, pero sustituirle es imposible. Jesús es una leyenda del club y de España. Yo hago lo mío y lo intento hacer lo mejor posible”, reconoció José Ángel Carmona.

Sampaoli durante su segunda etapa en el Sevilla. / Antonio Pizarro

Su mal trato con Jorge Sampaoli

En sus inicios en el Sevilla, la persona que comenzó dándole confianza para debutar fue Julen Lopetegui, quien le dio la oportunidad de estrenarse en el estadio de Vallecas. Luego, en un momento crítico del club, le ofreció la oportunidad de darle minutos y protagonismo, hasta que fue cesado y llegó Jorge Sampaoli. Carmona ha reconocido que no tenía una buena relación con el entrenador argentino y que incluso se portó mal con él durante su etapa.

En el recuerdo queda cuando le sustituyó antes del descanso en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en un Sevilla-Valencia: “Me encontré con un entrenador que no me trató bien como persona y fue el que me hizo el que al final tuviese que salir, tuviese que buscarme la tostada por otro sitio. Sí es verdad que el club siempre me ha respaldado y me ha dado el cariño y el apoyo, pero bueno al final cuando estuve con Sampaoli las cosas no fueron como deberían y como te he dicho, eres joven y en el fútbol se cometen errores siempre, te lo encuentras con jugadores que llevan 20 años en la profesión... al final tuve que salir y es lo mejor que me pasó porque a día de hoy me ha hecho vivir ese proceso”, confesó el visueño.