Castrín, ausente por una sobrecarga en los gemelos en el Sevilla

El Sevilla sigue acumulando problemas en el centro de su defensa. El último ausente en los entrenamientos era el gallego Andrés Castrín, aunque en el parte oficial de la entidad sevillista se aclaraba que había parado en el entrenamiento de este martes debido a una sobrecarga en el gemelo y que se reincorporará al trabajo con el resto de sus compañeros en el transcurso de la semana. Hay que recordar que Castrín fue titular el pasado domingo contra el Athletic Club.

El problema físico debió llegar en el entrenamiento del martes en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios, ya que el defensa central estaba presente en ella cuando el francés Loic Badé salió a despedirse de sus compañeros antes de emprender su nueva aventura en Leverkusen para militar en el Bayer.

Eso contrastaba, sin embargo, con la ausencia de Castrín cuando se iniciaba el entrenamiento matinal de este miércoles. El defensa gallego ya no estaba y sólo era cuestión de esperar el correspondiente parte médico, que salía a media mañana para aclarar que todo se debía a una sobrecarga en el gemelo.

De cualquier manera, la nómina de centrales queda aún más reducida, ya que Ramón Martínez y Nianzou siguen estando en la enfermería y Badé, lógicamente, ha dejado de pertenecer a la plantilla sevillista. A la espera de la evolución de Castrín, Kike Salas y Marcao son los únicos centrales puros disponibles para Matías Almeyda, que también cuenta con la opción de Gudelj en ese intercambio de posiciones del serbio.

La opción de José Ángel Carmona

Una opción por explorar, ya que siempre jugó en esa posición durante toda su etapa de formación en la cantera sevillista, es la de José Ángel Carmona. Aunque ha terminado adaptándose al lateral derecho e incluso al izquierdo desde su llegada al fútbol profesional, José Ángel siempre fue uno de los centrales más prometedores de la factoría de la carretera de Utrera.

De cualquier forma, es una evidencia que el director deportivo, Antonio Cordón, tendrá que acelerar en las negociaciones para contratar a un defensa central titularísimo que pueda fortalecer esa parcela dentro de la plantilla nervionense. La recuperación de Nianzou nunca acaba de llegar del todo y el hueco que deja Badé tiene que ser cubierto con garantías para que la zaga tenga una solidez que no apareció por ningún lado en el último partido contra el Athletic.

La buena noticia, por el contrario, en el entrenamiento de este miércoles era la presencia del suizo Rubén Vargas, que se reincorporaba al trabajo de campo con el resto de los futbolistas que están a disposición de Matías Almeyda.