Reforzar todo el sistema defensivo, primera obligación tras la venta de Badé

Las fundadas suspicacias que tenía el sevillismo sobre la precariedad de la zaga del Sevilla quedó en evidencia en San Mamés. La defensa que alineó Matías Almeyda en su debut en la Liga fue un cúmulo de parches: Juanlu, con pie y medio en el Nápoles, Castrín, Kike Salas y José Ángel Carmona a pie cambiado. Con Badé saliendo de lesión y con la mente en Leverkusen se agravaba la cosa. El argentino, como otros predecesores, se ve obligado a subir al barco a Marcao, pero sólo lo sacó al final. Pero el problema va más allá de la zaga.

Gudelj, primer capitán que en noviembre cumplirá 34 años, ya no está para ser el medio de cierre de un equipo que pretende ser valiente, como lo fue, en un escenario como San Mamés. Y cuando Almeyda lo retrasó a la posición de central, antes que sacar a Marcao ahí, también evidenció que ya está para hacer plantilla, no para ser el titularísimo jugador polivalente que tantos servicios dio por pura necesidad.

El traspaso de Badé al Bayer Leverkusen dará aire para las inscripciones y contra el Getafe al menos ya podrá contar Almeyda con Suazo para el lateral izquierdo. Pero Antonio Cordón no sólo debe buscar un relevo de Badé. Nianzou seguirá con su cronificado problema de lesiones musculares hasta que se obre un milagro y quedará Ramón Martínez como recurso. Bien. ¿y para la posición de medio de cierre?

El 4-1-4-1 con el que compareció el primer Sevilla de Almeyda, con Agoumé y Sow por delante de Gudelj, requiere más piezas para ese puesto de 6 que tuvo que ocupar el serbio. El técnico argentino le ha dado a Agoumé un papel clave en el puesto de 8, más adelantado para aprovechar sus robos y su llegada, como demostró en San Mamés, mientras Sow debe ser el 10 para dar continuidad y también tenerlo más cerca del área.

Para reforzar la plantilla Cordón tendrá que tirar de cedidos o jugadores libres, como hasta ahora, y bien haría en fichar ese medio de cierre que lleva años echando de menos el Sevilla, desde el declive de Fernando a raíz de enero de 2022 concretamente...