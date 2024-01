Un giro que acerca a Rafa Mir al Torino cedido con opción de compra

Un giro en los acontecimientos en torno a Rafa Mir abre una puerta al Sevilla para reforzar el ataque, tal y como deseaba la dirección deportiva. Hasta ahora el delantero murciano se había mostrado muy receloso de aceptar cualquier oferta que no fuera la del Valencia, cuyo intento al final del mercado de verano quedó en nada. Sin embargo, distintas circunstancias han provocado un cambio de opinión que, conociendo al jugador, puede dar con él en el Torino, tal y como indicó este diario, aunque no se puede dar por seguro hasta que no esté firmado.

Desde Italia aseguran que está cerca el acuerdo entre las partes. La dirección deportiva del Torino ha visto en Rafa Mir una buena oportunidad de reforzar su delantera, en la que ya cuenta con el veterano Zapata (4 goles), el ex bético Sanabria (3) y el joven Pellegri. El ex sevillista Ivan Juric, técnico del Torino, ni siquiera estaba al tanto de esta operación en un principio. Pero el futbolista, después de que quien venía ejerciendo como su agente, Carlos Bucero, firmase el sábado 20 de enero como director general de fútbol del Atlético de Madrid, abandonando la representación, ha movido hilos y estaría dispuesto a aceptar la propuesta procedente del Calcio.

.@TorinoFC_1906, vicino Rafa Mir: contatti con il @SevillaFC per il prestito con diritto di riscatto. I segnali sono positivi @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 24, 2024

Gianluca di Marzio, periodista italiano especializado en mercado, habla de contactos que acercan al murciano al Toro. "Torino, Rafa Mir cercano: contactos con el Sevilla para la cesión con opción de compra. Las señales son positivas", escribió en la red social X.

Los movimientos se han precipitado en los últimos días, después de que el socio de Jorge Mendes aceptara la propuesta del Atlético. También ha influido mucho en el cambio de opinión de Rafa Mir los nítidos mensajes enviados por Quique Sánchez Flores cuando ha sido preguntado por el jugador.

En la previa del partido con el Atlético, el madrileño volvió a ser cuestionado por Rafa Mir. No lo mencionó, pero su respuesta no pudo ser más directa... "He dicho días atrás que quiero que en el Sevilla haya jugadores que quieran defender el escudo del Sevilla, básicamente, y es mi labor identificarlos y ponerlos en el campo. En esa búsqueda estamos. No puedo hablar sobre qué piensan los jugadores sobre su estado".

El jugador ha visto que con el madrileño no se le abre tampoco la puerta que tenía cerrada con José Luis Mendilibar. Y la Serie A se le ofrece como una oportunidad de reconducir su carrera a sus 26 años, tras su prometedor inicio y el claro estancamiento que sufre en el Sevilla.

Así, de producirse esa cesión con opción de compra que ven cercana desde Italia, Víctor Orta tendría una ficha disponible para acometer otra operación para reforzar el ataque. Ahora mismo, el único delantero disponible de verdad para Quique es Isaac. Mariano ni siquiera fue convocado para la cita de cuartos de final de la Copa. Rafa Mir sí está en Madrid, pese a esta vía abierta con el Piamonte. Pero el titular va a seguir siendo el joven delantero lebrijano.

El propio Quique puso a Isaac como ejemplo a seguir, en otro mensaje a los futbolistas que parecen de brazos caídos. Me gusta que en cada línea haya un jugador que alumbre. E igual que Isaac está mandando esa señal arriba, Kike la estaba mandando abajo. Y nos gustaría que hubiera uno así por línea, que nos indicara. Da igual que sean jóvenes o expertos, pero que nos iluminen y nos digan cuál es el camino por el esfuerzo, el interés, el escudo y la profesión", dijo el técnico madrileño.