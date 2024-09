De la Cerda: “La afición del Sevilla es soberana; espero que se cumpla la legalidad en la Junta”

La victoria del Sevilla sobre el Getafe el pasado sábado sentó algo de calma en Nervión. Con cinco puntos en el zurrón de García Pimienta, la situación deportiva se alivió ligeramente…, pero no la institucional. La afición sevillista mostró durante todo el último encuentro, desde antes del partido con una manifestación multitudinaria, hasta finalizar del choque un rechazo absoluto a la gestión de José María del Nido Carrasco y su consejo de administración. En medio de todo ello, se aproxima en unos días una nueva Junta General de Accionistas Extraordinaria convocada por el expresidente de la entidad, José María del Nido Benavente, con el fin de echar a los actuales dirigentes del club, al que califica de “okupas”.

La manifestación del sevillismo

Sobre toda esta situación habló justo antes del Sevilla-Getafe Enrique de la Cerda Cisneros, uno de los consejeros de la entidad hispalense. Miembro del consejo de administración y afín al expresidente Del Nido Benavente, habló sobre la movilización del sevillismo en contra del presidente José María del Nido Carrasco: “La afición, como todos sabemos, es soberana, es la que tiene que decidir siempre y es la que tiene que proponer. Lo importante del Consejo de Administración es que escucha la ficción y que entienda que hay necesidad ahora mismo de tomar decisiones, de revertir la situación, porque lo primero de todo es el equipo. El equipo está ahora mismo en una situación que debemos revertirla y urgen cambios. Así que esperemos que hoy afrontemos el partido ganando, que es lo importante, y a partir de ahí que tomemos conciencia de la opinión de la afición, que es importante”, explicó el nieto del Enrique de la Cerda Cisneros antes del encuentro.

La afición del Sevilla se manifiesta en contra de Del Nido Carrasco: "Júnior, vete ya" / Mario Míjenz

La Junta General de Accionistas Extraordinaria y su relación con Del Nido Carrasco

En vísperas de la segunda Junta Extraordinaria de 2024, De la Cerda no quiso avanzar nada sobre los planes de José María del Nido Benavente en un posible regreso al poder del Sevilla. No obstante, espera y pide que se cumple la legalidad y en todos los puntos del orden del día: “Yo eso no se lo puedo decir. Yo espero que sea una Junta General legítima, legal, que se cumpla la legalidad y que cada uno interprete la legalidad en el sentido que debe ser”, apuntó el consejero.

De la Cerda también aprovechó para hablar sobre la figura del actual gestor del Sevilla, José María del Nido Carrasco. El consejero aseguró tenerle respeto por el mero hecho de ser el presidente del club: “Yo tengo un trato cordial con él. Él merece todo mi respeto como presidente que es y yo formo parte de su Consejo de Administración. Mantengo las relaciones cordiales con él, que merece el cargo de él y el cargo mío”, apuntó el consejero del Sevilla.

Por último, espera que el Sevilla de García Pimienta salga de la situación lo antes posible y que se aisle de lo institucional: “Yo entiendo que el equipo se tiene que abstraer y todos debemos hacer que el equipo se independice de esto, porque lo importante es que la gente manifieste, pero en el momento en el cual sale mi equipo al campo todos tenemos que estar con el equipo y cuando termine que cada uno manifieste lo que tiene oportuno”, aseguró De la Cerda.