Una imagen de Champions gestada en el Sánchez-Pizjuán

Añoranza y recuerdos de un tiempo mejor. Algo mejor, porque también hubo fatiguitas en aquella temporada que acabó de la mejor manera imagible alzando un título europeo, el octavo, en Budapest.

El pasado martes en Leverkusen se producía un encuentro que quedaba inmortalizado en una fotografía que la cuenta oficial del Bayer hacía pública y que, de alguna manera, provocaba la rabia de muchos -o algunos- sevillistas. José Luis Mendilibar y Loïc Badé eran los protagonistas de esa fotografía que ilustraba una relación gestada en Nervión, en el Sánchez-Pizjuán.

Bayer Leverkusen y Olympiacos se enfrentaron en un play off de octavos de la Champions League que acabaron ganando los alemanes, que vencieron en El Pireo por 0-2, un resultado que hicieron valer en la vuelta en Leverkusen. El jugador francés que llegó de la mano de Monchi fue vendido al fútbol alemán el pasado verano como una operación necesaria para la subsistencia de un club que no hace mucho era respetado en Europa y en la Champions, torneo que disputó en cuatro ediciones seguidas por tres clasifaciones vía Liga (cuarto puesto) y el propio séptimo título de Europa League.

Badé le regaló una camiseta firmada a su ex entrenador, hoy en el equipo griego, al que ha llevado a una competición que los sevillistas no disputan desde la época de Diego Alonso, el técnico que Víctor Orta puso en lugar del vasco y que no logró ganar ningún partido ante un equipo profesional.