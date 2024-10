Así fue la charla de Pablo Alfaro antes del derbi: “Competid a muerte y dad el 200% por Jesús Navas”

Una de las claves de los derbi sevillanos es su preparación, y es algo por lo que siempre destaca el Sevilla antes de su encuentro ante su eterno rival. Desde los vídeos motivacionales hasta el entrenamiento a puerta abierta el día anterior donde metieron a 15.000 sevillistas pocas horas antes del encuentro. Todo ello son alicientes para tratar de ganar ese plus extra que te puede beneficiar cuando el balón comienza a rodar. Y en esta ocasión, el derbi entre el Sevilla y el Betis era aún más especial por ser el último de Jesús Navas como jugador sevillista.

Entre la gestión de emociones, el Sevilla trató de meterle algo de ‘veneno’ a la plantilla con una charla especial en el nuevo edificio del primer equipo con un personaje clave en la carrera de Jesús Navas, Pablo Alfaro. El mítico central sevillista de inicios de siglo que hizo de cicerone a la actual leyenda del club cuando daba sus primeros pasos en Primera División con Joaquín Caparrós antes de debutar.

El discurso del excapitán Pablo Alfaro

Pablo Alfaro durante su charla, que ha hecho pública el Sevilla una vez ganado el encuentro, explicó cómo fueron sus inicios con Jesús Navas: “Este brazalete está ya medio roto y lo guardaré hasta el día que me muera. Este era el brazalete que yo llevaba cuando era capitán del Sevilla. Este es el brazalete que yo conseguí llevar durante seis temporadas. Para mí es un orgullo llevar el brazalete y llevar el escudo que había en el pecho. Yo no sé dónde estabais vosotros en el 2003. Hay un compañero aquí, un tal Jesús. Un tal Jesús que subió al primer equipo, que tenía 17 añitos, que fue su primer compañero de habitación en Isla Canela. No tenía barba, ahora ya no tiene mucha pero tiene bastante más. Y que se ha convertido en la leyenda que es”, aseguró el excapitán del Sevilla.

Del mismo modo, Pablo Alfaro explicó que él no nació “sevillista”: “Yo soy un tío de Zaragoza, soy aragonés. Lo que pasa es que llegué a esta bendita ciudad, caí de pie, creo que di todo lo que tenía”, aseguró. Pero se trató de una persona que entendió cómo funcionaban estos encuentros. Durante su discursó citó una frase de Jose Antonio Reyes y dio la importancia del entrenamiento de puerta abiertas el día previo: “Ayer hubo un puñetero entrenamiento, un puñetero entrenamiento, que metieron más de 15.000 personas en el estadio para veros entrenar, para veros entrenar, que entrenáis casi todos los días. Esa es la gente que os van a llevar en volandas hoy”.

“Hoy es de esos días que va a haber una energía en el estadio brutal, contagiaos de la energía. Como decía el gran José Antonio Reyes, que en paz descanse, si dais vosotros 200% en un derbi, ya veréis como todo tiene mucho mejor. Es lo más probable que salga. Por lo tanto, disfrutadlo mucho, disfrutadlo mucho. Este partido es un regalo que os da el fútbol, es un regalo que os da la vida y cuando ya estéis fuera lo vais a ver. Competid a muerte, dad el 200%, disfrutad todo lo que podáis, hacedlo por vosotros y por este chico que tiene barba ya. Por lo tanto, Jesús”, alentó Alfaro.

El discurso final de Navas

Tras la charla motivacional de Pablo Alfaro, Jesús Navas cerró el discurso previo al encuentro antes de salir hacia el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para darle el último aliento a sus compañeros: “Hoy tenemos un partido muy importante para todos nosotros, para nuestra afición, para nuestras familias. De dejarnos todo, de dejarnos la piel, de darle una alegría increíble a nuestra afición”, zanjó el capitán del Sevilla.