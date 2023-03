Una cita en los juzgados clave para el futuro del Sevilla

El Sevilla se cita hoy en los juzgados de Viapol con su futuro con la vista que puede marcar el presente inmediato de la sociedad. Un juez de lo Mercantil debe decidir sobre la petición de las medidas cautelares por parte de José María del Nido Benavente contra los acuerdos sociales adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas del pasado 29 de diciembre, en la que José Castro no logró aprobar las cuentas ni la gestión del consejo de administración del ejercicio 2021-22.

El ex presidente anunció la impugnación de la Junta al no permitírsele votar en el punto del orden del día que debía decidir la remoción de los cargos del consejo y el nombramiento de una nueva cúpula de gobierno, incluido el presidente. José Castro se amparó en la agrupación que Del Nido hizo de sus acciones para, acogiéndose al derecho de las minorías, tener tres miembros en el consejo, aparte de recordar la obligatoriedad de hacer valer el pacto entre los máximos accionistas firmado también por el propio ex presidente en noviembre de 2019 que debía garantizar el voto en la misma dirección para avalar la gobernabilidad de la entidad. Este pacto, sin embargo, entiende Del Nido que lo rompieron el propio Castro y su hijo, según explicó, al subir la retribución económica asignada a los cargos del consejo, fundamentalmente a presidente y vicepresidente.

Aunque se espera que el juez no haga público el auto de resolución hasta la próxima semana, en el caso de que estimara la petición de medidas cautelares tendría que nombrar un administrador judicial, lo que significaría la salida inmediata del actual consejo de administración.