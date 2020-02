Uno de los titulares fijos en el Sevilla, Lucas Ocampos, ha pedido al entorno que se olvide de una semana para olvidar con la eliminación de Copa ante el Mirandés y los dos puntos que volaron de Nervión en la Liga ante el Alavés.

“Ya pasó. Somos todos conscientes de que no tuvimos nuestra mejor semana en la Copa y contra el Alavés, pero estamos en una semana nueva, con nuevos objetivos y no hay que desesperarse porque estamos muy bien en LaLiga, seguimos en la Europa League, no hay que formar una crisis que no hay”, ha asegurado el argentino en Canal Sur Radio.

El internacional albiceleste, no obstante, promete que el equipo va a reaccionar: “Tampoco vamos a hacernos los distraídos de que no pasa nada. Sabemos lo que lleva que te eliminen de la Copa cuando teníamos tantas expectativas, pero no podemos volver atrás”.

Por último, también se ha referido a la llegada de Suso, con quien coincidió en el Milan, y la posibilidad de cambiar de banda. “Si tengo la posibilidad de jugar por la izquierda van a ver un jugador totalmente diferente. Por la izquierda tengo otros recursos”, afirmó.