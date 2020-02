Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha reflexionado sobre lo que se puede llamar la primera gran crisis del proyecto tras el adiós copero en Miranda de Ebro y los malos resultados en la Liga ante Alavés y Celta. El técnico vasco ha pedido tranquilidad y ha defendido que el equipo está “donde tiene que estar” por méritos propios y que salvo el partido de Anduva, en el resto ha merecido y estuvo más cerca que el rival del triunfo.

“Hay momentos mejores, momentos menos buenos, momentos en que no jugando tan bien hemos sacado los partidos adelante. Nosotros llevamos un tiempo que no hemos estado bien, pero salvo en el partido ante el Mirandés, en el resto hemos competido bien y hemos tenido situaciones claras de ganar en cada partido", ha explicado.

"El de Miranda sí es verdad que no fue bueno, pero el del Alavés fue un partido complejo que estuvimos cerca de ganarlo y en Vigo fue un partido aceptable ante un buen equipo. No hicimos el 0-2 y entre aciertos del rival y errores nuestros, nos hicieron dos goles. Henos ganado muchos partidos haciendo peores partidos que el de Vigo”, ha dicho el técnico en una entrevista en Radio Marca.

“La exigencia es positiva y es altísima, pero eso es bueno. Lo afrontamos con gusto, ahora a seguir mejorando y creer en el equipo. Ahora nos viene una fase importante, con partidos importantes, en la Liga y en la Europa League, ante el Cluj, que para la gente es un desconocido pero que dejó fuera a la Lazio, que es el equipo de moda en Italia. Pero el equipo está tranquilo, confiando y con ganas de afrontar estos partidos. El equipo ha hecho cosas buenas; si no, no estaría donde estamos y estamos donde tenemos que estar”, ha añadido.

El desastre de Anduva. "Pasó y una vez que pasa hay que mirar para adelante. Mirar los objetivos muy potentes que tenemos. En la liga estamos donde en pretemporada pensábamos que podíamos estar. No significa que cuando ganamos todo está bien y cuando perdemos no todo está mal. Hay que mirarlo de otra manera".

Controlar los partidos. "Tenemos que convivir con la portería a cero. Somos el equipo que al que menos le tiran a portería en la liga española. A balón parado sí nos han metido goles y es uno de los matices que tenemos que mejorar. Nos han evitado ganar partidos, como el día del Alavés".

Goles en los últimos minutos. "No estoy seguro del dato de que seamos el que más puntos ha perdido. Hemos ganado partidos en los últimos minutos, contra el Levante, contra el Getafe, contra el Betis... no lo sé, habría que estudiar eso bien. El equipo en general ha sido muy reconocible. Si no estaría en la posición que está".

Rony Lopes. "No llegó en buen estado. El equipo iba a una velocidad y él iba a otra. Ahora está entrenando bien, es un buen jugador y un buen compañero y estoy convencido de que nos va a ayudar en la segunda vuelta".

Ocampos, en la derecha. "Los buenos jugadores se adaptan a las distintas posiciones, Lucas volverá a jugar en la derecha, Suso jugará por dentro… lo importante es donde terminan".

De Jong. “Nos ha dado rendimiento. Hace un tipo de trabajo de apoyo, de desgaste, de darnos continuidad en el área... y últimamente ante el gol ha estado mejor. Si ha jugado es porque hemos entendido que tenía que jugar. Es un buen jugador, que podía llevar mayor números de goles, pero también otros goles se han marcado por él. Otros partidos hemos necesitado más velocidad y ha jugado Chicharito. Ahora ha venido Yussef que tiene velocidad”

En-Nesyri. "Es una apuesta interesante, de presente y de futuro, está un poco salvaje todavía. Tiene mucho futuro"

Banega. “La situación la llevamos con normalidad y con confianza en él. Él tiene mucha responsabilidad y ganas de terminar bien con el Sevilla. No significa que vaya a jugar siempre. Ha manifestado su idea de ayudarnos hasta que se vaya a ir, es un chico muy responsable. Es verdad que ahora que lo ha dicho, cualquier cosa se van a interpretar de otra manera, pero eso no lo podemos controlar".