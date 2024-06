La crítica de Mendilibar a Víctor Orta por su despido del Sevilla: "El único que vale es él"

La temporada 2023/24 del Sevilla, como la anterior, ha sido un 'desfiladero' de entrenadores. El club nervionense ha vuelto a contar con hasta tres técnicos distintos durante el año. Con algunos más confianza, con otros menos... y uno de ellos, el que reconoce haberse sentido sin confianza, ha sido campeón en Europa. Se trata de José Luis Mendilibar, quien, apenas meses después de levantar la Europa League en Budapest, tuvo que hacer las maletas de vuelta a su casa.

El técnico vasco, después, desembarcó en El Pireo e hizo al Olympiacos campeón de la Conference League. Por ello, concedió una entrevista a El Partidazo de COPE, en la cual criticó al Sevilla y, sobre todo, a Víctor Orta: "No fue bueno para mí".

La pérdida de confianza

José Luis Mendilibar comenzó la temporada 2023/24 siendo el ídolo de la afición sevillista. En un verano donde se fue Monchi, pero regresó Víctor Orta, las gradas del Ramón Sánchez-Pizjuán debían agarrarse a algo para volver a ilusionarse tras la Europa League de Budapest. Ese hombre fue el técnico vasco, aunque duró poco: en apenas ocho jornadas de LaLiga EA Sports, despedido.

"Me sentí incomprendido. En ocho jornadas, las tres primeras con un montón de gente que tenía que salir y nos costó mucho hacer equipo. Habíamos jugado cinco partidos desde el 1 de septiembre y no habían sido tan malos. Sentí un poco el que no confiaran en mí. También es cierto que el Sevilla y la dirección deportiva anterior fueron los que me llevaron e hicieron que yo pudiera ganar mi primer torneo europeo. Después hubo un cambio en la dirección deportiva que no fue bueno para mí. No me entendió demasiado bien, ni quiso esperar a que pudieran ir mejor las cosas. Tampoco se acordaron de lo que habíamos hecho en los tres meses anteriores", relató.

Con la última indirecta lanzada hacia Víctor Orta, Mendilibar continuó: "La dirección deportiva actual del Sevilla no confió en nosotros. ¿Si me lo encuentro por la calle? Saludarle sí, porque al final somos personas. Pero yo no le voy a decir nada. Se hizo lo que se hizo y punto. Los entrenadores sabemos que podemos fichar o hacer un contrato de uno, dos o tres años, y no sabemos cuando podemos salir".

La dura crítica respecto a "los que no valen"

José Luis Mendilibar no suele dejarse nada en el tintero. El técnico vasco no se calla ninguna y, ante las preguntas de Juanma Castaño, cargó duramente contra Víctor Orta. No era su gran respaldo en la entidad hispalense, estaba claro.

Ante la cuestión sobre quién valía entonces con tanto movimiento en el banquillo, el técnico vasco tiró de ironía: "Sigue el mismo director deportivo, ¿no? Pues ese es el que vale", comentó tras una risa irónica.

Unas palabras que pesan como una losa en Sevilla, donde es la propia afición la que no tiene demasiada confianza en la dirección de la entidad hispalense actual. José Luis Mendilibar salió del club y fue campeón con el Olympiacos, algo que, en toda esta historia, es un argumento claro de poder cada vez que decide hablar sobre su pasado en Nervión.