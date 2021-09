La cuenta pendiente de Bordalás con Lopetegui

José Bordalás tiene una cuenta pendiente con Julen Lopetegui, al que no ha logrado vencer en las cinco ocasiones en las que se han enfrentado en los banquillos. La primera vez fue cuando el entrenador del Sevilla dirigía al Real Madrid: ganó 2-0 al Getafe. Ya en el banquillo nervionense, el guipuzcoano siempre ganó al alicantino: 2-0 y 0-3 en la Liga 19-20 y 0-1 y 3-0 en la pasada campaña. Con el Valencia querrá su revancha particular.

El encuentro de este miércoles llega además con ambos equipos intentando meter los codos en la lucha por los puestos altos. El Valencia incluso podría haber arribado a Nervión como líder de la Liga si no hubiese mediado la remontada del Real Madrid en los instantes finales, culminada con un gol con el hombro, o el brazo, que no ha despertado polémica alguna...

Se da la circunstancia de que la última vez que se vieron ambos cara a cara terminaron en un enfrentamiento más que agrio. Fue el 6 de febrero pasado, cuando el Sevilla superó al Getafe por 3-0, un resultado que logró el equipo de Lopetegui a raíz de la expulsión de Djené por una durísima entrada a Ocampos, que resultó lesionado un mes.

Bordalás intentó, aparentmente, interesarse por el argentino, lo que interpretó Lopetegui como una provocación. Se enzarzaron en una discusión, tuvieron que ser separados y Martínez Munuera, árbitro de aquel encuentro, los expulsó a ambos.

Lopetegui reconoció su error y pidió disculpas: "Ha pasado que el entrenador del Sevilla se ha equivocado en la reacción fruto de la indignación y el entrenador del Sevilla tiene que estar por encima de todo eso. Entono el mea culpa. No estoy orgulloso de mi comportamiento, sentí impotencia por la lesión al ver a mi jugador decir que le han destrozado la pierna. Por mi parte pido disculpas, el entrenador del Sevilla tiene que tener otro comportamiento. Uno, pese a tener 54 años, tiene que seguir aprendiendo".

Bordalás, en cambio, en su comparecencia anterior al guipuzcoano por su condición de visitante en Nervión, explicó la situación, pero sin abandonar el tono agrio, al acusar a Lopetegui de haberlo insultado. "En primer lugar, siempre que hay una lesión de un futbolista que pudiera ser grave nos preocupamos. Eso es lo que ha hecho acercarme al futbolista, sentimos que se había lesionado en una jugada fortuita. Djené llegó tarde con el infortunio de pisar a Lucas Ocampos y lesionarle. He ido a interesarme y me he visto agredido por el entrenador rival, culpándome por lo sucedido, algo inaudito. Le he podido leer un insulto grave hacia mí que como profesional y persona no lo puedo permitir. Me he sentido maltratado y después expulsado de manera injusta".

Indudablemente, el partido llegará connotado por el reencuentro de ambos, que no se han medido desde aquel agarre dialéctico que casi llega a las manos. Y además, con el Sevilla y el Valencia luchando por los mismos objetivos.