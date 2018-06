David Carmona se despide del Sevilla

David Carmona se marcha del Sevilla. El canterano sevillista, de 21 años, anunció a través de su cuenta de Twitter su adiós a la entidad de Nervión, a la que llegó con sólo nueve años hasta convertirse en internacional en las categorías inferiores de la selección española.

“Gracias Sevilla por estos inolvidables 12 años. Siempre te llevaré en mi corazón. Contigo he crecido desde niño, he valorado el fútbol, he conocido personas maravillosas y he peleado cada segundo de la suerte de vestir esta camiseta. Dejas una huella imborrable, que quedará marcada en mí para siempre. Gracias y siempre SFC”, escribió el ya ex sevillista. El club también le deseó lo mejor en el futuro.

Habitual en el lateral derecho de las categorías inferiores, David Carmona fue un fijo en las últimas temporadas en el Sevilla Atlético, tanto con Diego Martínez como con Luis García Tevenet.

David Carmona tenía contrato con el club hispalense hasta junio de 2019, aunque el descenso del filial y las pocas oportunidades en el primer equipo asoman como causa de la salida.