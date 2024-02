El ex vicepresidente Paco Romero denuncia irregularidades en las elecciones a la Federación de Peñas Sevillistas

La disensión en el Sevilla es un hecho rutinario en el actual contexto de desazón en la que anda el club en todos los ámbitos. Y también ha llegado a la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, que se celebrarán el próximo lunes 12 de febrero. El candidato opositor al actual presidente, Carlos Jiménez, que también se presenta, denuncia irregularidades en el proceso electoral, desde la propia convocatoria, hasta la confección de la mesa electoral, el voto por correo y la elección del día para las elecciones.

Francisco Manuel Romero Cortés (Sevilla, dos de marzo de 1976) es el socio 11.922 del Sevilla y se ha llevado 14 años como presidente de la Peña Sevillista Macarena, desde septiembre de 2009 hasta el pasado 26 de enero, cuando dimitió para "poder afrontar este proyecto como presidente de la Federación de Peñas". También es socio de la Peña Sevillista El Giraldillo.

Este peñista ya dimitió la pasada primavera como vicepresidente primero de la Federación de Peñas Sevillistas junto a otro buen número de miembros de la junta saliente de Carlos Jiménez, como el secretario Sebastián Polo, Juan Ramos, Manolo Garrido, José Ángel Pérez, Carlos Martínez, Víctor Abselan y Antonio Bejarano. "Los últimos cuatro años del actual gobierno de la Federación no han sido correctos, de ahí que dimitiera prácticamente la mitad de la junta directiva", señala a este diario.

Ante esta situación, decidió presentarse como candidato a la presidencia de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, que afrontan las primeras elecciones en los últimos 20 años, desde que Ramón Somalo ganase en las últimas a Emilio Romero. Para los últimos cinco mandatos en este periodo sólo hubo una candidatura: fue reelegido así Ramón Somalo en tres ocasiones y en dos, Carlos Jiménez.

"Hay poca transparencia", denuncia. Por ejemplo, en la configuración de la mesa electoral que debe velar por la limpieza en el proceso de elecciones. "Se debe hacer una junta extraordinaria abierta a las peñas y tiene que hacerse pública para informar a las peñas. Sin embargo, la actual directiva sólo convocó esa junta extraordinaria en su página web, no en las redes sociales, y durante el partido Girona-Sevilla, un domingo por la noche. Lo hizo con legalidad y en plazo, con 48 horas de antelación, pero la web apenas tiene visitas y no salió en Facebook, Twitter, Instagram o por correo electrónico, las vías habituales de comunicación".

La configuración de la mesa y la fecha, lunes laborable

El hecho es que el pasado martes 23 de enero se configuró la mesa electoral sin que la mayoría de peñistas hubiera sido avisada de forma habitual ni estuviera presente. "No han contravenido los estatutos de la Federación, no. Es poco transparente, sí. Nadie se enteró y los miembros de la junta son personas de la cuerda de Carlos Jiménez. El presidente de la mesa es Francisco José Pérez Álvarez, de la Peña Sevillista Tito Poulsen, su peña. Y así otros miembros: de secretario, José Antonio Molina Sánchez, de la PS Los Jartibles -la peña del actual vicepresidente primero, denuncia el candidato-. Y de vocal, Guillermo Jiménez Ballester, directivo de la PS Al Relente, que es donde se celebran las elecciones", continúa. "Han colocado en la mesa solamente a representantes de ello, sin que esté abierta a las peñas. El resto de peñistas nos enteramos cuando ya había sido configurada la mesa electoral, porque eso sí lo anunciaron en las redes sociales, y así pueden dirigir y admitir todo...", añade.

Paco Romero también lamenta que no sean las elecciones en la sede de la Federación, es decir en el estadio. Y que se realice un día laborable, el lunes 12 de febrero. "En lugar de ponerla antes del partido con el Atlético de Madrid en el estadio, desde la mañana, la ponen el lunes, de 19:00 a 20:30, una hora y media para 221 peñas convocadas en el censo, de Sevilla y de la provincia. El de Sevilla capital puede llegar a votar, pero el de Estepa quizá no. ¿Qué es lo que buscan?, minimizar el voto presencial, que es donde le podemos ganar", sigue denunciando.

Objeciones a facilitar el censo al candidato

Otra denuncia de Paco Romero es sobre las objeciones que ha encontrado para que la actual directiva de la Federación le facilite, como candidato a la presidencia, el censo electoral. "Están obligados a dar el censo a los candidatos, porque tenemos que pedir el voto a nuestro electorado. Y el censo no lo dan. Es otra ilegalidad. Este jueves a las siete de la tarde, menos de dos días laborables antes de las elecciones, me van a facilitar el censo, después de pedirlo por activa y por pasiva desde que presenté la candidatura. Decían que contravenía la ley de protección de datos. Y yo ahora tengo que presentar mi candidatura a todas las peñas sin apenas tiempo. Ahora tengo que ir en cuatro días a todas las peñas. Y ese censo hay quedarlo junto con la convocatoria", lamenta.

El voto por correo, también en entredicho

Otro de los "oscuros" o "poco transparentes" procesos de las elecciones atañe al voto por correo. "No sabemos qué va a pasar con esos votos que han pedido con los avales. Porque han puesto ilegalmente el voto por correo a un apartado de correos, en lugar de la sede de la Federación. ¿Quién recoge esos votos en el apartado de correos? Ahí irá la mesa electoral elegida por Carlos y se pueden perder votos por el camino… Todo está sujeto a no ser un proceso legal. ¿Quién garantiza que quien recoja los votos los recoja todos, o se pierda la mochila con los votos en el coche? Eso es ilegal, como que no haya una papeleta y un sobre formalizados. Ahí cada uno pondrá lo que quiera, como si lo ponen en una servilleta".

"Yo no soy de Pepe Castro, como dicen"

Paco Romero también denuncia que la actual directiva ha ocultado la existencia de su candidatura. "Han ido a las peñas sin informar de que había otra candidatura, o diciendo que yo era de Pepe Castro, con lo convulso que está todo. La Peña de Ubrique me han dicho que yo soy de Pepe Castro y no me va a votar por eso. Y yo no soy de Pepe Castro, yo soy del Sevilla Fútbol Club", arguye el candidato.

"Yo he estado 11 años en como vicepresidente primero de la Federación de Peñas, cuatro años con José María del Nido Benavente y siete con José Castro Carmona y he sido respetuoso con los dos presidentes. Porque han sido el presidente del Sevilla. Y el día que no sea capaz de respetar al presidente del Sevilla me voy con los Biris. Pero la representación tiene que respetar la dignidad del cargo", sigue Paco Romero, que concluye de forma taxativa con su resumen del proceso electoral: "Es ilegal, no. Es irregular, mucho. Yo estoy denunciando la irregularidad, el oscurantismo y la poca transparencia".