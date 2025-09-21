Derrota del Sevilla Atlético en su visita al Eldense (1-0)

No termina de arrancar el Sevilla Atlético en el Grupo II de Primera Federación. El filial dirigido por Jesús Galván no pudo aprovechar el impulso del triunfo en el derbi chico, en la jornada anterior, y se vino de vacío de su visita al Eldense. Ganó el cuadro alicantino por un solitario gol de Dioni antes del cuarto de hora (1-0, 12'). Collado tuvo posteriormente el empate, pero su disparo se estrelló en el poste.

Cuarta jornada y un solo triunfo. A la derrota del estreno en casa contra el Ibiza (1-2) siguió el empate en la visita al Europa (1-1) y la victoria sobre el Betis Deportivo en el estadio Jesús Navas (1-0). Ahora llega esta segunda derrota que deja anclado al filial en la mitad baja de la tabla.

Dioni aprovechó prácticamente la única ocasión de peligro del conjunto local en la totalidad del encuentro en una acción en la que los jugadores hispalenses pidieron fuera de juego. El delantero del equipo alicantino batió en el uno contra uno a Alberto Flores en la primera llegada y ya no se movería el marcador.

Las ocasiones hasta el descanso se sucederían desde el principio para el filial. Abrió la serie Álex Costa, que estuvo cerca de aprovechar un error de Ramón Vila. Rivera probó con un disparo que salió alto. Llegó el polémico 1-0 y luego Álex Costa realizó otro intento que repelió la zaga alicantina. Y Collado tendría la mejor ocasión con un disparo potente que se fue al larguero.

Miguel Sierra y Álex Costa, ya en la segunda mitad, protagonizaron dos nuevas llegadas por parte de un Sevilla Atlético que aceleró hasta el final del encuentro en pos del empate. Al final, Iker Villar remató trabado hostigado por un defensor y el filial reclamó un penalti en una acción que no pareció merecedora de la pena máxima.

El Sevilla Atlético formó con Alberto Flores; Espiñeira (Jorge Moreno, 75'), Iker Muñoz, Sergio Martínez, David López (Iker Villar, 84'); Lulo Dasilva, Rivera (Raihani, 65'), Collado (Edu Altozano, 65'), Miguel Sierra, Ibra (Alexis Ciria, 46') y Álex Costa.