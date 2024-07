La intrahistoria de la petición del representante de Rafa Mir: el Sevilla no cederá

Sevilla/Apunta a ser, de nuevo, el culebrón del mercado sevillista -aunque existe optimismo de cara a que se acabe haciendo-. Cuando todo estaba acordado entre el club che y el nervionense, el representante de Rafa Mir apareció para exigir una nueva condición, la cual no aceptará el Sevilla. Fue un claro frenazo a unas negociaciones que marchaban muy bien, de ahí el enfado de la entidad hispalense.

El representante del jugador solicitó una comisión del 10% -de la opción de compra de cinco millones de euros- cuando el acuerdo entre Sevilla y Valencia estaba ya pactado. Un gesto que no gustó, en absoluto, en la entidad hispalense. Esta petición causó enfado y sorpresa a partes iguales.

El acuerdo entre Valencia y Sevilla

Costó, pero acabó llegando. Valencia y Sevilla no se pusieron de acuerdo el verano pasado. Tampoco durante el anterior mercado invernal, hace apenas seis meses. Sin embargo, ambos clubes se habían fijado el objetivo de alcanzar un trato para la cesión de Rafa Mir, un futbolista que en Nervión, por distintos motivos, está sentenciado por su propia grada.

En este aspecto, como siempre ha sido así, fue muy importante la fortaleza del propio delantero. Es decir, Rafa Mir se sentó con el Sevilla y le dejó claro su postura: únicamente se iría del club si su destino era Valencia. Así fue. Ambos clubes hablaron, trataron el tema y llegaron a un acuerdo: la entidad hispalense cedería en la amortización anual -cantidad que siempre pide por las cesiones- y el club che asumiría el 100% del salario.

Rafa Mir llegando a la ciudad deportiva del Sevilla / José Manuel Rodríguez

Hasta aquí no existía ningún problema más. De hecho, distintas fuentes consultadas por este periódico confirman que el salario anual de Rafa Mir es de 3,3 millones brutos, aunque el entorno del futbolista asegura que es algo superior. La diferencia está en que si el delantero cumple una serie de objetivos y, además, el Sevilla juega Champions League -nada más lejos de la realidad- su sueldo asciende hasta los 2 millones de euros netos.

En definitiva, Rafa Mir, según el acuerdo en el que llegaron todas las partes durante la mañana del miércoles, cobraría lo mismo en el Sevilla que en el Valencia esta temporada.

Una ruptura sorprendente

Sin embargo, como decía Sánchez Araujo, "no eleven nunca nada a definitivo". El representante de Rafa Mir, cuando todo estaba acordado y restaba únicamente el intercambio de contratos, solicitó una comisión que en el Sevilla, desde el primer momento, rechazaron por completo.

Rubén García le pidió a Víctor Orta el 10% de la opción de compra de cinco millones de euros. Es decir, en el caso de que el Valencia ejecutara esta cláusula, el representante se llevaría 500.000€.

Rafa Mir durante un entrenamiento la pasada campaña. / AFP7

En ese momento, la ruptura fue total. En el Sevilla no entendían este giro radical de la operación, cuando ya estaba todo acordado, y en el entorno del futbolista aseguran que se trata de una medida para no perdonar tanto dinero, una versión que no encaja con las cifras del acuerdo sobre su salario.

Así está la situación ahora mismo. Un punto que, aunque parezca complicado, sí tiene punto de retorno. El Sevilla no cederá más... y le pasa la pelota a Rafa Mir. El jugador tendrá que elegir entre cumplir su deseo de jugar en Valencia y cobrar una comisión que no aceptará el club nervionense. Es decir, quedarse en la capital andaluza y no jugar.