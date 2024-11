Diego Capel, sobre su salida del Sevilla: “Al club le interesaba que me fuese fuera de España”

Con el arranque de la Copa del Rey, que comenzó el Sevilla con triunfo, ha querido rememorar a uno de los hombres que protagonizó la última hazaña copera sevillista, Diego Capel. El canterano almeriense fue uno de los goleadores de la final de 2010 en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid, cuando el Sevilla se coronó como pentacampeón de la competición. De aquello han pasado ya quince años. Capel, ya retirado del fútbol tras su última experiencia en el fútbol griego, recordó parte de su carrera deportiva, de la que reconoce arrepentirse de varias decisiones.

La salida de Capel del Sevilla

Diego Capel, sólamente una temporada después de la Copa del Rey, se marchó del Sevilla como una de las ventas más llamativas de aquel verano. El conjunto hispalense, después de Manolo Jiménez, Antonio Álvarez y Gregorio Manzano, le dio los mandos del equipo a un Marcelino García Toral que hizo una limpia en el equipo. Capel explicó lo duro que fue para él salir del Sevilla: “Circunstancias. El club llevó a un entrenador nuevo, trajeron fichajes nuevos. Al final decidieron que a lo mejor era el momento de un cambio. A mí me costó muchísimo tomar la decisión, al final fueron semanas difíciles con mis representantes. Era un proyecto nuevo y gente nueva con Marcelino. En ese momento llegó una oferta también, al principio yo no estaba muy por la labor. Al final al club lo que le interesaba era que yo me fuese afuera de España”, explicó el almeriense.

Diego Capel celebra un gol en el Sánchez-Pizjuán. / Juan Ferreras / EFE

No obstante, aseguró que su etapa en Lisboa con el Sporting fue “maravillosa” donde guarda grandes recuerdos. Tanto es así, que Diego Capel será homenajeado el próximo partido de Champions League en el José Alvalade de Lisboa: “Va a ser un día especial, volveré de nuevo a mi segunda casa, ya sabemos que allí me cogieron como uno más y también sigo recibiendo el cariño”, comentó.

Su debut en el Sánchez-Pizjuán con 16 años

Por otro lado, se han cumplido esta temporada 20 años del debut de Diego Capel como profesional y, por ende, en el Sevilla. Se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en debutar con la camiseta rojiblanca, sólo por detrás de su amigo malogrado José Antonio Reyes. Capel rememoró cómo fue su debut con Joaquín Caparrós en el Sánchez-Pizjuán: “Iban 2-1 contra el Atlético de Madrid y quedaban creo que cinco minutos. Sinceramente, sacar a un chaval de 16 años… hay que tener muchos huevos, con perdón de la palabra. Pero ya sabemos cómo es Joaquín. Imaginate, yo ahí estaba que no me lo creía. Ni me acuerdo porque yo estaba en una nube en ese momento. Un niño de 16 años. Me cambió la vida. Prácticamente todo en una semana. Salir al Sánchez-Pizjuán con 30.000 personas y que se pongan de pie para aplaudirte… Yo estaba que volaba”, comentó.

Diego Capel, durante su debut con el Sevilla con 16 años. / Antonio Pizarro

El propio Diego Capel reconoció que no fue fácil con 16 años pasar de ser desconocido a ser aclamado por toda la afición del Sevilla: “Al final piensas que pasas de ser totalmente una persona anónima en, una semana, prácticamente que vayas a un centro comercial y la gente te pare para echarse fotos o que te empiecen a reconocer. Para un chaval de 16 años gestionarlo no es fácil. Yo tenía a gente en ese momento que me asesoró bien”, aseguró el excanterano del Sevilla.

La relación con José Antonio Reyes

Diego Capel también tuvo un momento para recordar al que fue su ídolo, José Antonio Reyes. Las vueltas de la carrera futbolística, el propio Capel acabó viviendo sus últimos años de carrera con los últimos partidos de la vida del utrerano cuando coincidieron en el Extremadura: “Fue un espejo donde mirarme. Cuando llegué aquí al Sevilla y vi sus últimos últimos años. Reyes era un espectáculo, era una maravilla verlo jugar. Siempre decía que me gustaría algún día vivir esa sensación. Por mi manera de jugar, era un espejo en el que mirarme. Al final acabamos jugando juntos, por desgracia, en su última etapa como jugador. Pero la verdad que es una bendición haber podido compartir momentos con una persona que a mí me ha dado tanto, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo persona”, comentó Diego Capel.

El almeriense reconoció que tiene una gran relación con él, pese a no haber compartido antes vestuario con José Antonio Reyes: “Al final somos dos sevillistas, y eso era algo que nos unía ya de por vida. Ya entre nosotros había una complicidad. Entre José y yo hemos coincidido muchísimas veces y fue todo muy fluido. Era mi compañero de taquilla, lo tenía a mi lado. Esas mañanas, esos ratitos de entrenamiento, de charla… Fueron cuatro o cinco meses maravillosos con una persona excepcional, que amaba a su familia, que amaba el fútbol, y con una sonrisa que nunca dejaba de sonreír”, comentó Diego Capel.